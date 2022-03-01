HRÜ'den hayvanlardan geçebilecek hastalıklara karşı uyarı - Son Dakika
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HRÜ'den hayvanlardan geçebilecek hastalıklara karşı uyarı

01.03.2022 11:00
HRÜ'den hayvanlardan geçebilecek hastalıklara karşı uyarı

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Osman Hakan Kocaman, halk arasında "köpek kisti" olarak bilinen akciğer kist hidatiği hastalığının hayvandan insana geçebildiği ve ölümcül olabileceği uyarısında bulundu.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Osman Hakan Kocaman, halk arasında "köpek kisti" olarak bilinen akciğer kist hidatiği hastalığının hayvandan insana geçebildiği ve ölümcül olabileceği uyarısında bulundu.

Kocaman, yaptığı yazılı açıklamada hidatik kist hastalığının aslında parazite bağlı, tamamen iyi huylu bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

Hastalığın kansere zemin oluşturmadığını veya kanserleşmediğini ifade eden Kocaman, şunları kaydetti:

"Bu hastalık esas olarak köpek gibi evcil hayvanların bağırsaklarından dökülen yumurtalar ile birlikte kirlenmiş sebze ve meyvelerin iyi yıkanıp temizlenmeden tüketilmesi veya özellikle çocukların, köpeğin dışkıladığı bölgede oynadıktan sonra ellerini iyi yıkamaması ile birlikte ağız yolundan vücuda girer ve bağırsaklardan emilerek ilk durağı olan karaciğere ulaşır ve hastalığa yol açar. Ayrıca burada bir hatırlatma yapmakta fayda var. Öncelikle kasaplık işiyle uğraşan esnaflarımız ve kendisi hayvan kesen vatandaşlarımız, hayvanı kestikten sonra kullanılmayacak iç organları ve sakatatları kedi veya köpeklere vermemeli, usulüne uygun şekilde gömmelidir. Bazen bu iç organlarda kist saptanması üzerine bunlar çöpe atılmakta veya kedi köpeklere yedirilmektedir. Bu da hastalığın bulaşmasına neden olan parazitlerin daha fazla yayılmasına neden olmaktadır."

Kocaman, hastalığın çoğunlukla karaciğerde kaldığına fakat bu durumun istisnalarının da bulunduğuna dikkat çekerek, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bazen 30 mikrondan küçük yumurtalar karaciğer süzgecinden kaçarak kalbe ulaşabilir ve buradan kanın ulaştığı her dokuda, beyinden kemiklere kadar hastalık oluşturabilir. Çocuklarda akciğer hidatik kistlerine daha fazla rastlanmaktadır, bunun nedeni olarak da kistin yumuşak akciğer dokusu içerisinde daha hızlı büyüyerek öksürük, ateş, nefes darlığı gibi bulgulara daha erken neden olup tanınan daha erken konuşmasıdır. Zaman içerisinde kistin büyümesi ile kistin rüptüre (kistin patlaması) olmasıyla vücutta alerjiye bağlı kaşıntılar hatta ciddi alerjik reaksiyon sonucu ölüm bile görülebilmektedir."

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Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Çocuk, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HRÜ'den hayvanlardan geçebilecek hastalıklara karşı uyarı - Son Dakika


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