HRÜ diş hekimliği öğrencileri beyaz önlük giydi

Harran Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 22 Kasım Diş Hekimliği Günü kutlama etkinliği ve 2019-2020 eğitim öğretim yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi.



Osmanbey Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda yapılan törene, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hançer, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş, fakülte dekanları, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi, Karaköprü Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi, bölüm başkanları, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.



Programda konuşan Şanlıurfa Diş Hekimleri Odası Başkanı Ekrem Kaya, "Özgüveni yüksek bir şekilde saygın bir mesleğe adım atarken birazdan giyeceğiniz bu önlük, saflığın, sevginin ve zorluklarla kazanılan mücadelenin, fedakarlığın bir ifadesidir. Bu beyaz önlükler, topluma ve ülkemize karşı her türlü sorumluluğu yerine getiren bireyler olarak tanınmanızı sağlıyor. Diş hekimliği hem bilimdir hem de estetiktir, sanatın teknoloji ile birleşme noktasıdır" dedi.



Ağız ve diş sağlığı bilincini oluşturmak ve iyileştirilmesini sağlamak için çalışan diş hekimlerinin gününü kutlayarak sözlerine başlayan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Yılmaz, "Fakültemizde bu yıl eğitime başlayan 1. sınıf öğrencilerimize meslekleri için büyük anlam taşıyan bugünde önlük giydirecek olmanın heyecanını taşımaktayız. Eminim aynı heyecanı siz sevgili öğrencilerimiz de taşırken,değerli aileler de bu haklı onuru ve sevinci yaşamaktadır. Sevgili diş hekimliği öğrencilerimiz, sizlere sunulan bu eğitim, mesleğe gönülden bağlı olan, eğitime önem veren ve sayıca büyük bir ekibin işidir. Diş Hekimliği Fakültemiz, Şanlıurfa ve çevre illerden gelen hastalara üçüncü basamak sağlık hizmeti sunan, bilim alanları ile ilgili araştırma ve sosyal sorumluluk projeleri hazırlayan, uygulayan, yayınlayan ve gelişimin sürekli olması gerektiğini bilip bu anlamda kendilerini yenileyen, diş hekimliği öğrencilerine eğitim ve öğretim veren genç, özverili ve dinamik bir öğretim üyesi kadrosuna sahiptir. Diş Hekimliği Fakültemizi kazanarak gösterdiğiniz başarı için hem sizleri hem de ailelerinizi gönülden kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.



Diş Hekimliği Fakültesinin en iyi şartlarda eğitim verebilmesi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hançer, "Bugün 22 Kasım Diş Hekimleri Günü ayrıca Ağız ve Diş Sağlığı Haftasıdır. Bu vesile ile tüm diş hekimlerimizi kutluyorum. Sevgili öğrenci arkadaşlarım yıllar çok çabuk akıp geçiyor. Mezun olduğunuzda çok farklı bir şekilde mezun olmaya çalışın. Bir farkındalık oluşturun. Önlük Giyme Töreni hekimlik yolunda gururlu anılarınızdan birisi olacaktır. Sizleri tebrik ediyor, giydiğiniz önlüğün sorumluluğunu taşıyabilecek bireyler olmanızı bekliyoruz. Diş hekimlerine kaliteli bir eğitim sunarak, iş hayatlarına atıldıklarında öz güvenli olmalarını amaçlamaktayız. Tüm diş hekimlerinin huzurlu, mutlu, güvenli bir ortam içerisinde mesleklerini icra edebilmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.



Açılış konuşmalarının ardından ilk defa önlük giyecek olan 97 öğrenciye protokol tarafından beyaz önlükleri giydirildi. Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ŞANLIURFA