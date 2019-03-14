Hrü Evlilik ve Mobilya Fuarına Katıldı

Harran Üniversitesi, kentte 11 Nisan Fuar Merkezinde 2'nci kez kapılarını açan Şanlıurfa Evlilik ve Mobilya Fuarı'na katıldı.

Harran Üniversitesi, kentte 11 Nisan Fuar Merkezinde 2'nci kez kapılarını açan Şanlıurfa Evlilik ve Mobilya Fuarı'na katıldı.



Gelinlik, mobilya, ev tekstili, takı ve mücevher, düğün organizasyonu sektörlerinde 120 firmanın katıldığı fuarda Harran Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu podoloji, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık, Eğitim Fakültesi Resim İş Bölümü ve Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, sektör bazlı etkinliklerle fuara katılım gösterdi. Ayrıca fuarın açılışında Harran Üniversitesi Folklor Ekibi izleyicilere bir gösteri sundu. Evlilik Hazırlıkları Fuarının açılış programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'nın ses getiren ve bölgenin ekonomik yapısını kalkındıracak fuarlarla gündeme gelmeye devam edeceğini söyledi. Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Üniversite Standını büyük bir memnuniyetle inceledikten sonra, Harran Üniversitesi'nin bundan böyle daha da güçlenerek her birimi ile fuarlara katkıda bulunacağını, akademi ile halk arasında bilimin ve üretimin köprüsü olmak için gayretlerinin devam edeceğini belirtti. Evlilik Fuarının açılışına Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Işık, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Milletvekilleri Zemzem Gülender Açanal, Mehmet Ali Cevheri, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, oda başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - ŞANLIURFA

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