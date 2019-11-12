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HRÜ hizmet sektörüne yön veriyor

6 saat önce

Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu tarafından hizmet sektöründe yer alan yiyecek-içecek işletmelerine, hizmet kalitesinin artışı amacıyla çeşitli eğitimler verilmeye başlandı.

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Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu tarafından hizmet sektöründe yer alan yiyecek-içecek işletmelerine, hizmet kalitesinin artışı amacıyla çeşitli eğitimler verilmeye başlandı.


Yüksekokul müdürü Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, Koordinatör Arş. Gör. Merve Ofluoğlu ile Eğitimciler Arş. Gör. Ahmet Erdem ve Arş. Gör. Mahmut Barakazı tarafından ilk eğitim, servis ve hijyen eğitimi konularında Şanlıurfa'da yeni açılan Serrhan Restaurant çalışanlarına verildi.


Şanlıurfa'daki turizm potansiyelinin artışına yönelik Üniversite olarak her türlü eğitim desteği verebileceklerini belirten Öztürkmen, "Hizmet sektörü, ülkelerin ekonomilerinde geniş bir paya sahiptir. Kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren hizmet sektörüne katkı sağlamak düşüncesiyle Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu olarak eğitimler yapıyoruz. Başarılı bir işletme yolunda çalışanların yetenek ve niteliklerini geliştirecek eğitim imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Bu eğitimlerle hizmet sektöründe yer alan işletmelerin servis, hijyen gibi konularda dünya standartlarına uyumlu hale gelmesi için çalışmalarımız sürecektir. Sektörün gelişimi ve işletmelerin daha kaliteli hizmet sunabilmeleri adına eğitimlerin sürekliliği de önemlidir. Kendini geliştirmek isteyen işletmeler için Üniversite olarak her zaman göreve hazırız" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Harran Üniversitesi, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:17 Kaynak: İHA
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