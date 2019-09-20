HRÜ kalite yolculuğunda

Harran Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından 'kurumsal yönetim bilgi sistemi' konulu bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen programa, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Siverekli, Harran Üniversitesi Genel Sekreteri Abdülhalim Dündar, fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokul müdürleri, akademik ve idari kalite elçileri katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Siverekli konuşmasında, iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaların Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmenin önemini vurgulayarak Harran Üniversitesi'nin bu doğrultuda çok önemli adımlar attığını belirtti. Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tuba Canvar Kahveci de, toplam kalite yönetimi konusunda bir sunum gerçekleştirdi.



Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili birçok noktaya değinilen program, öğleden sonra üniversite senato toplantı odasında devam etti. - ŞANLIURFA