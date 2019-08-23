Son Dakika Haberleri: HRÜ OSB MYO aracılığında sanayicilerle işbirliği yapacak
Son Dakika Yaşam Haber

HRÜ OSB MYO aracılığında sanayicilerle işbirliği yapacak

55 dakika önce

Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik, Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Ethem Karaağaçlıoğlu, OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cevher İlhan Cevheri ve diğer yetkililer Şanlıurfa Organize Sanayi bölgesinde bulunan bazı fabrikaları ziyaret ettiler.

HRÜ OSB MYO aracılığında sanayicilerle işbirliği yapacak, System.String[]

Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik, Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Ethem Karaağaçlıoğlu, OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cevher İlhan Cevheri ve diğer yetkililer Şanlıurfa Organize Sanayi bölgesinde bulunan bazı fabrikaları ziyaret ettiler.


Okyanus Çorap Fabrikası işletme müdürü Zeynel Çelikbaş günlük 4 bin düzine çorap kapasitesinde, 350 işçi ve teknik eleman ile faaliyetlerine devam ettiklerini, Organize Sanayi Bölgesinde açılacak olan yüksekokulun fabrikaya teknik destek sağlayabileceğini belirtti. Korkmaz Süt Fabrikası işletmecisi Hüseyin Korkmaz, günlük 80 ton süt kapasitesi ile çalıştıklarını, günlük 40 ton yoğurt, 10 ton ayran ve 17 ton peynir ürettiklerini, ürettikleri ürünlerin kalitesinin arttırılabilmesi yönünde meslek yüksekokulu ile gereken çalışmaların yapılabileceğini vurguladı.


Harran Üniversitesi OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun kurulmasının ardından Organize Sanayi bölgesine gerçekleştirilen teknik gezi sırasında Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik, kentin sanayi alanında gelişmesi adına işletmelerin desteklenmesinin önemini vurguladı. Ayrıca meslek yüksekokulu ile öğrencilerin teoride öğrendikleri bilgileri pratikte uygulayabilecekleri alanda yer almanın avantajı ile daha başarılı olacaklarını belirtti. Hem üniversite hem de sanayi sektörüne faydalı olacak bu girişimin hayırlı olmasını diledi. - ŞANLIURFA

Harran Üniversitesi, OSB, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzman psikolog açıkladı! Aldatıldığınızı nasıl anlarsınız?
Gölgesi için diktiği ağaçtan 40 bin TL kazandı Cani koca, öldürdüğü eşini kıyma makinesiyle parçalayıp çöpe attı! Son Dakika: Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakanlık harekete geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 13:32:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HRÜ OSB MYO aracılığında sanayicilerle işbirliği yapacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]