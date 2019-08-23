HRÜ OSB MYO aracılığında sanayicilerle işbirliği yapacak

Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik, Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Ethem Karaağaçlıoğlu, OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cevher İlhan Cevheri ve diğer yetkililer Şanlıurfa Organize Sanayi bölgesinde bulunan bazı fabrikaları ziyaret ettiler.



Okyanus Çorap Fabrikası işletme müdürü Zeynel Çelikbaş günlük 4 bin düzine çorap kapasitesinde, 350 işçi ve teknik eleman ile faaliyetlerine devam ettiklerini, Organize Sanayi Bölgesinde açılacak olan yüksekokulun fabrikaya teknik destek sağlayabileceğini belirtti. Korkmaz Süt Fabrikası işletmecisi Hüseyin Korkmaz, günlük 80 ton süt kapasitesi ile çalıştıklarını, günlük 40 ton yoğurt, 10 ton ayran ve 17 ton peynir ürettiklerini, ürettikleri ürünlerin kalitesinin arttırılabilmesi yönünde meslek yüksekokulu ile gereken çalışmaların yapılabileceğini vurguladı.



Harran Üniversitesi OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun kurulmasının ardından Organize Sanayi bölgesine gerçekleştirilen teknik gezi sırasında Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sabri Çelik, kentin sanayi alanında gelişmesi adına işletmelerin desteklenmesinin önemini vurguladı. Ayrıca meslek yüksekokulu ile öğrencilerin teoride öğrendikleri bilgileri pratikte uygulayabilecekleri alanda yer almanın avantajı ile daha başarılı olacaklarını belirtti. Hem üniversite hem de sanayi sektörüne faydalı olacak bu girişimin hayırlı olmasını diledi. - ŞANLIURFA