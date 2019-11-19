Son Dakika Haberleri: HRÜ Rektör Çelik Karaköprü Kültür Merkezini gezdi
Son Dakika Yaşam HRÜ Rektör Çelik Karaköprü Kültür Merkezini gezdi - Son Dakika

HRÜ Rektör Çelik Karaköprü Kültür Merkezini gezdi

6 saat önce

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Sabri Çelik'in Karaköprü Kültür Merkezi bünyesinde yer alan kursları ve halı dokuma atölyesini gezdi.

HRÜ Rektör Çelik Karaköprü Kültür Merkezini gezdi, System.String[]

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Sabri Çelik'in Karaköprü Kültür Merkezi bünyesinde yer alan kursları ve halı dokuma atölyesini gezdi.


Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Sabri Çelik kültür merkezindeki halı dokuma atölyesi ile stem merkezi, okuma yazma, kuaförlük ve dikiş nakış kurslarını ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti. Özellikle halı dokuma atölyesinde gerçekleştirilen üretimden etkilenen Rektör Çelik bu tür öğretim ve üretim faaliyetlerinden dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür etti.


Rektör Çelik'in ziyaretlerinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, " Rektörümüz kültür merkezimizi ziyaret ettiler ve kendilerine kurslarımızı gezdirdik. Özellikle halı dokuma atölyemizdeki sistemi beğendiler. Biz de her zaman üniversitemizin yanında olacağız ve kurum olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Sayın Rektörümüze ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Harran Üniversitesi Mehmet Sabri Çelik de, kültür merkezindeki çalışmaların kendilerine ilham verdiğini belirterek, benzer faaliyetlerin üniversitede yapılacağını aktardı. - ŞANLIURFA

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:45 Kaynak: İHA
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