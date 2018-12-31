Son Dakika Haberleri: Hrü Rektörlüğünde Devir Teslim Töreni

Hrü Rektörlüğünde Devir Teslim Töreni

1 saat önce

Harran Üniversitesi (HRÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, görevine başladı.

Hrü Rektörlüğünde Devir Teslim Töreni, System.String[]
Harran Üniversitesi (HRÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, görevine başladı.

Prof. Dr. Çelik, rektörlükte gerçekleştirilen törenle görevi vekaleten yürüten Prof. Dr. Recep Çiğdem'den devraldı.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, HRÜ'yü 2023 vizyonu doğrultusunda daha iyi noktalara getirmek için çalışacaklarını söyledi.

Üniversiteyi ilimde, sanayide, sağlıkta ve sosyal faaliyetlerde daha üst noktalara getirmek için çabalayacaklarını belirten Çelik, "Bu görevi başarıyla sürdürmek için her türlü gayreti göstereceğim. Amacımız, bulunduğumuz noktadan daha ileriye nasıl götürmek için koşturmak." diye konuştu.

Prof. Dr. Çiğdem ise akademik kadronun tamamının Rektör Çelik'e destek sunacağını vurgulayarak değişimin kurumların kalkınmasına katkı sunduğunu dile getirdi.

HRÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, 1 Kasım 2018'de görevinden istifa etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:39 Kaynak: AA

Mehmet Sabri, Harran Üniversitesi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Amorti Rakamları Belli Oldu Son Dakika! Bakan Albayrak'tan Yeni Yıl Müjdesi: KDV ve ÖTV İndirimi Uzatıldı

Son Dakika! Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde Büyük İkramiye Kazanan Rakamlar Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 20:22:06. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hrü Rektörlüğünde Devir Teslim Töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]