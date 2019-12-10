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HRÜ Rektörü Çelik, ilk üçe girdi

7 saat önce

Tüm dünyanın kabul ettiği Scopus ve Web Of Science bilimsel makale veri tabanlarında yapılan araştırmaya göre Harran Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, bilimsel yayın ve atıf sayısı olarak Koç ve Ortadoğu Teknik Üniversiteleri rektörlerinin ardından üçüncü sıraya yerleşti.

HRÜ Rektörü Çelik, ilk üçe girdi, System.String[]

Tüm dünyanın kabul ettiği Scopus ve Web Of Science bilimsel makale veri tabanlarında yapılan araştırmaya göre Harran Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, bilimsel yayın ve atıf sayısı olarak Koç ve Ortadoğu Teknik Üniversiteleri rektörlerinin ardından üçüncü sıraya yerleşti.


Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Karadağ'ın yaptığı çalışmada bilimsel çalışmaları en çok atıf alan rektörlerden 4'ünün vakıf üniversitesinden olması dikkat çekti. Harran Üniversitesi Rektörünün ise sıralamada 3. sırada yer aldığı görüldü. Engin Karadağ, "Scopus" ve "Web Of Science" veri tabanlarının uluslararası makaleleri derlediğini ve bütün sıralama şirketlerinin bunları baz aldığını belirterek, bu dergilerde ne kadar çok yayın yapılırsa, ilgili üniversitenin sıralamadaki yerinin yüksek çıkacağını söyledi.


Karadağ, "Rektörler akademik anlamda ne kadar nitelikliyse üniversitelerin performansları da o kadar yükseliyor. İki veya üçüncü yıldan itibaren bu dönüşüm hissediliyor. Kişinin akademik niteliği önemliyse çalışmalara önem veriyor. Kendisi için değerli olanı kurumsal olarak da değerli hale getiriyor" diye konuştu.


Bilimsel gelişmeler ve teknolojik ilerlemelerle ülkemizin kalkınacağını belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, "Bilim ve teknoloji, eğitimimizin kalitesini etkileyecektir. Harran Üniversitesi, üniversite olarak en iyi yere gelmeye layıktır. Kişisel başarılarımız, mensubu olduğumuz üniversitenin en iyi yerlere gelmesi içindir. Bizim esas amacımız, üniversitemizin ülke sıralamasında ön sıralarda yer almasıdır. Bunun da yol haritası çok çalışmaktır, emek vermektir. Yaklaşık bir yıldır görev yaptığım üniversitede yeni yol arkadaşlarımızla eğitimde kaliteyi yakalamaya çalışıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızda bulunan heyecan ve azim ile üniversitemiz çok daha iyi yerlere gelecektir. Bu uzun soluklu bir süreçtir. Harran Üniversitesi önümüzdeki yıllar içerisinde önemli başarılara imza atacaktır. Planladığımız projeleri sırayla hayata geçiriyoruz. Bunu yaparken de Şanlıurfa halkının desteğini yanımızda hissetmek istiyoruz. Bin yıl kadar köklü kadim bir üniversitenin temelleri üzerinde yükselen Üniversitemizi hak ettiği yere getireceğiz. Sonunda kazanacak olan Şanlıurfa ve Harran Üniversitesidir" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

Harran Üniversitesi, Mehmet Sabri, Orta Doğu, Harran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:34 Kaynak: İHA
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