HRÜ Yabancı Öğrenci Sınavı'nın ikinci aşaması yapıldı - Son Dakika

Harran Üniversitesi'nde (HRÜ) Yabancı Öğrenci Sınavının ikinci aşaması yapıldı.

HRÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Harran Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından ön lisans ve lisans seviyelerindeki programlara yerleşmek için yabancı uyruklu öğrencilere yönelik sınav gerçekleştirildi.

Eş zamanlı olarak Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılan sınav, yurt içi ve dışı olmak üzere 10 merkezde yapıldı. Yerleştirilmeye hak kazanan öğrenciler, aldıkları puan sıralamasına göre ve tercihleri doğrultusunda Türkiye'de bulunan 84 devlet ve vakıf üniversitelerine kayıt yapma hakkı kazanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Harran Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Prof. Dr. Hüsamettin Bulut, Harran Üniversitesi olarak bu yıl 14 bin 500 adayın sınava başvurduğunu söyledi.

Bulut, " Soruların hazırlanmasından, sınavın organizasyonu, gerçekleştirilmesi ve ölçme-değerlendirilmesine kadar tüm aşamaları, Harran Üniversitesi akademisyenleri tarafından gerçekleştiriliyor. Başarı ekip işidir. Bizi destekleyen yönetimimize ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.