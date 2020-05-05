HRW, Bangladeş'te Bhasan Char Adası'nda karantinaya alınan Arakanlı Müslümanlar için endişeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel HRW, Bangladeş'te Bhasan Char Adası'nda karantinaya alınan Arakanlı Müslümanlar için endişeli - Son Dakika

HRW, Bangladeş'te Bhasan Char Adası'nda karantinaya alınan Arakanlı Müslümanlar için endişeli

6 saat önce

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Bengal Körfezi'nde haftalarca süren tehlikeli yolculuğun ardından Bangladeş'e ulaşan 29 Arakanlı Müslümanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle doğal afetlere açık uzak bir adada karantinaya alınmasından duyulan endişeleri belirtti.

HRW, Bangladeş'te Bhasan Char Adası'nda karantinaya alınan Arakanlı Müslümanlar için endişeli, System.String[]

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Bengal Körfezi'nde haftalarca süren tehlikeli yolculuğun ardından Bangladeş'e ulaşan 29 Arakanlı Müslümanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle doğal afetlere açık uzak bir adada karantinaya alınmasından duyulan endişeleri belirtti.

HRW'den yapılan açıklamada, "Bangladeşli yetkililer, 29 Arakanlı Müslüman sığınmacıyı, Bengal Körfezi'nde yardıma yeterli erişimi bulunmayan, sabit olmayan bir kum adasında karantinaya aldı." ifadesi kullanıldı.

Bangladeş'in, uygun sağlık ve gıda yardımının sağlanmasını Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer ilgili kurumlarla koordine edene kadar sığınmacıları, Bhasan Char'da karantinaya almaması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Karantina süreci sona erdiğinde, bu kişilerin, Cox's Bazar kamplarındaki aileleriyle tekrar bir araya gelmeleri için derhal geri getirilmeleri gerekir." ifadesine yer verildi.

HRW Asya Direktörü Brad Adams, Kovid-19 salgınına karşı getirilen kısıtlamalar nedeniyle deniz yoluyla varmaya çalıştıkları Malezya'dan geri çevrilen ve 2 ay civarında denizde mahsur kalan Arakanlı Müslüman sığınmacıların, Bangladeşli yetkililerce Bhasan Char Adası'na gönderilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Adams, Arakanlıları, yeterli sağlık bakımı bulunmayan, tehlikeli şekilde sele açık bir adaya göndermenin zorlu bir çözüm olduğunu belirterek, herhangi bir karantina ortamının yardım kuruluşlarının erişimini, fırtınalardan korunmayı ve (buradaki kişilerin) ana karadaki ailelerine hızlı dönüş imkanını sağlaması gerektiğini ifade etti.

Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HRW'nin açıklamasına tepki göstererek, Kovid-19 nedeniyle, Bangladeş'in birkaç kişi için kamplarda kalan 1 milyondan fazla Arakanlıyı riske atmaması gerektiğini vurguladı.

Momen, ABD'ye atıfta bulunarak, "Brad Adams, onları bir göçmen ve fırsatlar diyarı olan kendi ülkesine götürebilir." dedi.

Bangladeş'te bugüne kadar toplam 10 bin 929 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 183 kişi hayatını kaybetti.

Arakanlı Müslümanlar, Bhasan Char Adası'na gitmek istemiyor

Bangladeş hükümet yetkilisi Tonmoy Das, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, aralarında 15 kadın ve 6 çocuğun bulunduğu en az 29 Arakanlı Müslümanın balıkçı teknesiyle Bhasan Char Adası'na ulaştığını söylemiş ve adaya Arakanlı Müslümanlar için gıdanın yanı sıra doktor ve polislerden oluşan bir ekibin de gönderildiğini belirtmişti.

Mülteci işlerinden sorumlu yetkili Mahbub Alam Talukder, 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Bhasan Char Adası'nın 100 bin Arakanlı Müslüman'ın yaşaması için hazırlandığı bilgisini paylaşarak, adada sel gibi olası bir doğal afete karşı yapay set, evler, hastaneler ve camilerin inşa edildiğini söylemişti.

Ana karadaki en yakın yerleşime 52 kilometre, en yakın adaya 30 kilometre mesafede bulunan adaya ulaşım ancak motorlu teknelerle 2 saat yolculukla sağlanabiliyor. Kötü hava koşullarında yolculuk süresi daha da uzuyor.

Bangladeş donanmasının ölçümlerine göre denizden ortalama yüksekliği 2,84 metre civarındaki adada nehir erozyonu yoğun görülüyor.

Arakanlı Müslümanların çoğu, Bangladeş hükümetinin kendilerini yerleştirmeyi planladığı doğal afetlere açık Bhasan Char Adası'na gitmek istemiyor.

Uluslararası yardım kuruluşları da olası doğal afetlerin can kaybına neden olabileceği endişesiyle Arakanlı Müslümanların adaya yerleştirilme planına karşı çıkıyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 05:34 Kaynak: AA


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