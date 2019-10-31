Son Dakika Haberleri: HRW: CIA'in desteklediği Afgan güçleri, savaş suçlarına varan ihlallerde bulunuyor
Son Dakika Dünya HRW: CIA'in desteklediği Afgan güçleri, savaş suçlarına varan ihlallerde bulunuyor

HRW: CIA'in desteklediği Afgan güçleri, savaş suçlarına varan ihlallerde bulunuyor

6 saat önce

İnsan Hakları İzleme Örgütü, yayımladığı bir raporda, CIA'nın desteklediği, Afgan istihbaratına bağlı özel kuvvetlerin, Afganistan'da "savaş suçlarına varan" ihlallerde bulunduğu iddia edildi.

HRW: CIA'in desteklediği Afgan güçleri, savaş suçlarına varan ihlallerde bulunuyor, System.String[]

İnsan Hakları İzleme Örgütü, yayımladığı raporda ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) desteklediği, Afgan istihbaratına bağlı özel kuvvetlerin, Afganistan'da "savaş suçlarına varan" ihlallerde bulunduğunu iddia etti.


İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün "Bunun Gibi Birçoğunu Yaptılar: CIA'in Desteklediği Afgan Özel Kuvvetlerinin İstismarcı Gece Baskınları" başlıklı 53 sayfalık rapor, CIA'in desteklediği Afgan güçlerinin, 2017 sonundan 2019 ortasına kadar, bazıları savaş suçuna varan ciddi suistimallerde bulunduğu 14 vakaya, onlarca görgü tanığının ifadelerine ve yerel insan hakları örgütlerinin açıklamalarına dayandırıldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, radara yakalandıkları öne sürülen F-35 savaş uçaklarının fiyatını indirdi
Uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlunun gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı Son dakika: Terör örgütü DEAŞ, Bağdadi ve El Muhacir'in öldüğünü doğruladı Irak'ta devam eden gösterilerin ardından Başbakan Abdulmehdi, istifa etmeyi kabul etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 20:39:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HRW: CIA'in desteklediği Afgan güçleri, savaş suçlarına varan ihlallerde bulunuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]