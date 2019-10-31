HRW: CIA'in desteklediği Afgan güçleri, savaş suçlarına varan ihlallerde bulunuyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü, yayımladığı raporda ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) desteklediği, Afgan istihbaratına bağlı özel kuvvetlerin, Afganistan'da "savaş suçlarına varan" ihlallerde bulunduğunu iddia etti.



İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün "Bunun Gibi Birçoğunu Yaptılar: CIA'in Desteklediği Afgan Özel Kuvvetlerinin İstismarcı Gece Baskınları" başlıklı 53 sayfalık rapor, CIA'in desteklediği Afgan güçlerinin, 2017 sonundan 2019 ortasına kadar, bazıları savaş suçuna varan ciddi suistimallerde bulunduğu 14 vakaya, onlarca görgü tanığının ifadelerine ve yerel insan hakları örgütlerinin açıklamalarına dayandırıldı.