HRW'den Afganistan'a isyancılarla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltındaki çocukları serbest bırak çağrısı - Son Dakika

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Afgan hükümetinin, silahlı isyancı gruplarla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan çocukları serbest bırakması gerektiğini bildirdi.

Merkezi ABD'de bulunan HRW'nin internet sitesinde yayımladığı raporda, yüzlerce çocuğun, Taliban, DEAŞ'ın Horasan kolu ve diğer silahlı örgütlerle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltında olduğu ve güvenlik güçleri tarafından yönetilen tesislerde işkenceye uğradığı belirtildi.

Raporda, Afgan hükümetinin bu gruplarla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltındaki çocukları serbest bırakması gerektiği ifade edildi.

Çocukların genellikle Afgan yasalarına aykırı bir şekilde askeri tesislerde tutulduğuna işaret edilen raporda, hükümetin, Birleşmiş Milletler ve bağışçılarla birlikte çocukların yeniden topluma kazandırılması için programlar oluşturması gerektiği aktarıldı.

Raporda, itiraflar da dahil olmak üzere çoğu zaman istekleri dışında çocukların anlamadıkları belgeleri imzaladıklarının tespit edildiği belirtildi.

"Terör suçları" ile karşı karşıya kalan çocukların 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecekleri ifade edilen raporda, birçok çocuğun yalnızca ebeveynlerinin isyancı gruplarla ilişkisi olduğu iddiasıyla gözaltında olduğu bilgisine yer verildi.

HRW Çocuk Hakları Direktörü Jo Becker, "Silahlı isyancı gruplar tarafından zaten mağdur olan çocukları gözaltına almak ve onlara işkence yapmak insanlık dışıdır." ifadesini kullandı.

Afganistan'ın geleceğinden endişe duyan tarafların, silahlı gruplarla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan çocukların serbest bırakılmasına ve yeniden topluma kazandırılmasına öncelik vermesi gerektiğini belirten Becker, barış görüşmelerinin gündeminde çocukların korunmasının üst sıralarda yer almasının gerekliliğini vurguladı.