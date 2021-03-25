HRW'den Bangladeş'e, kamptaki yangının bilançosunu ağırlaştıran dikenli tellerin kaldırması çağrısı - Son Dakika

HRW'den Bangladeş'e, kamptaki yangının bilançosunu ağırlaştıran dikenli tellerin kaldırması çağrısı

25.03.2021 14:55
HRW'den Bangladeş'e, kamptaki yangının bilançosunu ağırlaştıran dikenli tellerin kaldırması çağrısı, System.String[]

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilerin kaldığı kampta çıkan yangında, dikenli tellerin can kayıplarına neden olduğunu bildirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilerin kaldığı kampta çıkan yangında, dikenli tellerin can kayıplarına neden olduğunu bildirdi.

Merkezi New York'ta bulunan HRW'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 Mart'ta Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta çıkan ve 28 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan büyük yangında aile üyelerini kaybeden veya felakete tanık olan 17 kişiyle görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, söz konusu 17 kişiden aile üyelerini kaybedenler, yakınlarının kampı çevreleyen dikenli teller nedeniyle hızlıca kaçamadığını söyledi.

Yangında kampların etrafındaki dikenli teller nedeniyle binlerce kişinin tahliye edilemediği kaydedilen açıklamada, güvenlik önlemlerinin orantılı olması ve zarara yol açmaması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, yangın çıktığında dikenli tellerden atlayarak veya onları keserek kaçmaya çalışan yüzlerce insanın yaralandığı ifade edildi.

Yangının "8W" olarak numaralandırılan kampta çıktığı ve hızla bitişikteki "8E", 9 ve 10 numaralı kamplara sıçradığı belirtilen açıklamaya göre, 23 Mart'taki uydu görüntüleri, yaklaşık 61 hektarlık alanın ve en az 10 bin barınağın küle döndüğünü ortaya koydu.

Açıklamada, bu yangının, Arakanlı Müslümanların 2017'de ülkelerindeki saldırılardan kaçarak Bangladeş'e sığındıklarından bu yana yaşanan en büyük yangın felaketi olduğu vurgulandı.

Kampların etrafına çekilen dikenli tellerin, mültecilerin güvenliğini sağlamaktan ziyade onların hareket özgürlüğünü kısıtladığına dikkatin çekildiği açıklamada, tellerin onlar için tahliye edilmelerini, tıbbi destek veya diğer insani hizmetlerden yaralanmalarını gerektiren acil durumlarda ciddi risk oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada, Bangladeş'in, hareket özgürlüğünü garanti altına alan Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi'ne taraf olduğu anımsatıldı.

Hükümetlerin belli durumlarda hareketi kısıtlayabileceği ancak bu durumun yasalarla kabul edilmiş, ulusal güvenlik veya kamu düzenini korumak için gerekli ve belirli bir güvenlik endişesine uygun bir karşılık olması gerektiği belirtilen açıklamada, Cox's Bazar'da bulunan kamplardaki tellerin, uluslararası standartla örtüşmediği kaydedildi.

Açıklamada, yetkililerin, kamp sakinlerini korumakla yükümlüyken güvenlik önlemlerinin temel hakları ve insani ihtiyaçları ihlal etmemesi gerektiğinin altı çizilerek hareket özgürlüğü ve diğer haklara, uyruğun da aralarında olduğu ayrımcı bir temele dayanan kısıtlamalar getirilemeyeceği belirtildi.

HRW Direktörü Adams: "Yetkililer, telleri kaldırmalı ve mültecilerin hareket özgürlüğüne saygı duymalı"

HRW'nin Asya Direktörü Brad Adams, kampta yangın çıktığında mültecilerin dikenli tellerin ardında kaldığını belirtti.

Adams, yetkililerin kampların etrafındaki dikenli telleri acilen kaldırması ve yangının sebebine dair soruşturmanın sonuçlarını kamuyla paylaşması gerektiğini ifade etti.

Bangladeşli yetkililerin, mültecileri kampların içinde tehlikeli bir şekilde tellerle çevreleyerek onları koruma sorumluluğunu yerine getiremediğini kaydeden Adams, "Yetkililer, insani yardım kuruluşlarıyla çalışmalı, telleri kaldırmalı ve mültecilerin hareket özgürlüğüne saygı duymalı." dedi.

Kamp sakinleri, tellerin yangından kaçışı zorlaştırdığını ifade etti

HRW'nin açıklamasında, kamp sakini Arakanlı Müslüman mültecilerden bazılarının tanıklığına yer verilirken bu kişilerin adları belirtilmedi.

Yangında 5 yaşındaki oğlu ölen bir baba, kampın her tarafının tellerle çevrili olduğundan kaçamayan insanların ana girişe yığıldığını söyledi.

Acılı baba, herkes 9 numaralı kamptaki yangından kaçmaya çalışırken oğlunu kaybettiklerini belirtti.

Oğlunun, kendilerini bulmak için kaldıkları yere geri döndüğünü kaydeden baba, "Burada oğlumun yanmış haldeki cansız bedenini bulduk. Onu, kırmızı pantolonundan teşhis edebildik. Teller olmasaydı, insanlar kaçmak için farklı yollar izleyebilecekti." ifadelerini kullandı.

Görgü tanığı mültecilerden biri, tellerin, yangında yaşlı, çocuk ve engellilerin kaçmasını engellediğini ifade etti.

İnsanların tellerin üstünden atlayarak veya onları keserek kaçmaya çalıştığını ifade eden görgü tanığı, kaçmaya çalışan birinin teller nedeniyle yaralandığını dile getirdi.

9 numaralı kampta kalan bir mülteci de teller yüzünden kaçmasının neredeyse bir saat sürdüğünü belirtti. İnsanların kamptan kaçmak için bir çıkışa yöneldiğini bu nedenle de yığılma olduğunu aktaran bu mülteci, "Teller olmasaydı, daha hızlı kaçabilirdik, ancak insanlar vaktinde çıkamadı." dedi.

Bu arada, yangının görgü tanıkları, tellerin itfaiye ve diğer acil servis araçlarının bölgeye girmesine engel olduğunu belirtti.

Bir görgü tanığı da teller yüzünden olay yerine ulaşamayan itfaiyecilerin farklı yollar izlemek zorunda kaldıkları için geciktiğini söyledi.

Yangında 28 kişi hayatını kaybetmişti

Balukhali mülteci kampında 23 Mart'ta çıkan yangında 28 kişi ölmüş, en az 40 kişi yaralanmış, 10 bin barınak kül olmuş ve felaketten 55 bin mülteci etkilenmişti.

Facianın görgü tanıkları, alevler barınaklara ulaştığında çocuklar ve yaşlıların teller nedeniyle kamptan çıkamadığına şahit olduklarını, dikenli tellerin yardımları yavaşlattığına ve itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşımını aksattığına işaret etmişti.

???????Uluslararası insani yardım kuruluşları da kampların bazı bölümlerini çevreleyen dikenli tellerin kaldırılması çağrısı yapmıştı.

Diğer yandan, Bangladeş Mülteci Komiseri Shah Rezwan Hayat, dün yaptığı açıklamada, dikenli tellerin kurtarma çalışmalarını aksattığına inanmadığını, kamplarda yeterince çıkış kapısının bulunduğunu savunmuştu.

İnsan hakları gruplarına göre, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanlara ev sahipliği yapan kampların belli noktalarını çevreleyen, 28 kilometrelik dikenli tel bulunuyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan Hakları, Bangladeş, Müslüman, Mülteci, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HRW'den Bangladeş'e, kamptaki yangının bilançosunu ağırlaştıran dikenli tellerin kaldırması çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mahkeme Pamukkale Turizm'in konkordato sürecini onayladı! Yarım asırlık firma yoluna devam edecek Mahkeme Pamukkale Turizm'in konkordato sürecini onayladı! Yarım asırlık firma yoluna devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çinli Bakanla selamlaşma biçimi görüşmeye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çinli Bakanla selamlaşma biçimi görüşmeye damga vurdu Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken özeleştiri: Daha fazla vatandaşa gitmek gerekiyordu, biz uzun yıllar ihmal ettik Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken özeleştiri: Daha fazla vatandaşa gitmek gerekiyordu, biz uzun yıllar ihmal ettik Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti Erdoğan onlardan vazgeçmiyor! 10 ayrı büyük kongrede değişmeyen 3 isim: Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık Erdoğan onlardan vazgeçmiyor! 10 ayrı büyük kongrede değişmeyen 3 isim: Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık Tekirdağlı iş insanı 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı Tekirdağlı iş insanı 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı İmamoğlu'nun kız voleybol takımına hediye ettiği otobüs ilçeyi karıştırdı
Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler         
16:00
Reuters'tan ses getirecek Erdoğan-Biden analizi: ABD Başkanı epey zorlanacak Reuters'tan ses getirecek Erdoğan-Biden analizi: ABD Başkanı epey zorlanacak         
15:54
Bir bu eksikti! Küresel tuvalet kağıdı krizi kapıda Bir bu eksikti! Küresel tuvalet kağıdı krizi kapıda         
15:29
Galatasaray, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvuruda bulunduğunu açıklandı Galatasaray, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvuruda bulunduğunu açıklandı         
15:27
Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar         
14:11
Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu         
14:03
Hamile kadın yol kenarında ölü bulundu, kardeşi gözaltına alındı Hamile kadın yol kenarında ölü bulundu, kardeşi gözaltına alındı         
13:08
Sosyal medyada infial yaratan videodaki dayak yiyen genç anlattı: Çıplak fotoğraflarımı gösterdiler Sosyal medyada infial yaratan videodaki dayak yiyen genç anlattı: Çıplak fotoğraflarımı gösterdiler         
12:53
Hollanda polisinden öldürülen Türk kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı Hollanda polisinden öldürülen Türk kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı         
12:19
Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten yeni aşkını Instagram'dan haykırdı: Niyetimiz neşemizle sevmek olsun Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten yeni aşkını Instagram'dan haykırdı: Niyetimiz neşemizle sevmek olsun         
12:14
Film gibi olay! Kocasıyla aynı odayı bile paylaşmayan kadın Film gibi olay! Kocasıyla aynı odayı bile paylaşmayan kadın "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamla kaçtı         
11:46
Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor         
10:50
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı AVM'de ıslak zemine basıp düşen spor eğitmeni, açtığı davada tazminat kazandı         
09:53
Ceren Hindistan'dan çocuğunun babası Ümit Aslan'a: Açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın Ceren Hindistan'dan çocuğunun babası Ümit Aslan'a: Açıklamaya başlarsam sokağa adım atamazsın         
08:55
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 16:20:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HRW'den Bangladeş'e, kamptaki yangının bilançosunu ağırlaştıran dikenli tellerin kaldırması çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei