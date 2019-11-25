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HRW Direktörü Roth: "İsrail çirkin hükümetler kulübüne katılıyor" (1)
6 saat önce
Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) Filistin ve İsrail sorumlusu Ömer Şakir, İsrail tarafından sınır dışı edilmeden önce işgal altındaki Doğu Kudüs'te basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:45 Kaynak: AA
Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) Filistin ve İsrail sorumlusu Ömer Şakir, İsrail tarafından sınır dışı edilmeden önce işgal altındaki Doğu Kudüs'te basın toplantısı düzenledi.
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