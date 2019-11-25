Son Dakika Haberleri: HRW Direktörü Roth: "İsrail çirkin hükümetler kulübüne katılıyor" (1)
Son Dakika Güncel HRW Direktörü Roth: 'İsrail çirkin hükümetler kulübüne katılıyor' (1) - Son Dakika

HRW Direktörü Roth: "İsrail çirkin hükümetler kulübüne katılıyor" (1)

6 saat önce

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) Filistin ve İsrail sorumlusu Ömer Şakir, İsrail tarafından sınır dışı edilmeden önce işgal altındaki Doğu Kudüs'te basın toplantısı düzenledi.

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) Filistin ve İsrail sorumlusu Ömer Şakir, İsrail tarafından sınır dışı edilmeden önce işgal altındaki Doğu Kudüs'te basın toplantısı düzenledi.

HRW Direktörü Roth: İsrail çirkin hükümetler kulübüne katılıyor (1)

Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:45 Kaynak: AA
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