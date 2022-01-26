HRW, İsrailli gruba ait "Pegasus" casus yazılımıyla hedef alındı - Son Dakika

NEW İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), bir personelinin İsrailli bir gruba ait "Pegasus" isimli casus yazılımıyla hedef alındığını bildirdi.

HRW, yazılı açıklama yaparak, örgütün Beyrut Ofisi Direktörü Lama Fakih'in NSO adlı İsrailli gruba ait "Pegasus" isimli casus yazılımıyla nisan-ağustos 2021 arasında 5 kez hedef alındığına dikkati çekti.

Apple'ın kasım 2021'de Fakih'i devlet destekli bilgisayar korsanlarının telefonunu hedef alıyor olabileceği konusunda uyardığı belirtilen açıklamada, Fakih'in telefonunda yapılan incelemelerde Pegasus yazılımının bulunduğu ifade edildi.

Yazılımın insanların cep telefonlarına gizlice tanımlandığı ve kameradan, mesajlara, aramalara ve maillere erişim sağlandığı ifade edilen açıklamada, HRW, gözetim teknolojilerinin düzenlenmesi çağrısı yaptı.

HRW Dijital Haklar Araştırmacısı ve Savunucusu Deborah Brown da "Hükümetler, insan hakları savunucularını, gazetecileri ve istismarları ifşa edenleri izlemek ve susturmak için NSO grubunun casus yazılımını kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

HRW'ye göre, son 3 ayda Pegasus casus yazılımla hedef alınanlar arasında, Filistinli 6 insan hakları savunucusu, 4 Kazak aktivist, ABD'nin Uganda Büyükelçiliğinde çalışan 11 kişi, Polonyalı 2 muhalif, Bahreyn ve Ürdün'den insan hakları savunucuları ile El Salvador'da 35 gazeteci ve sivil toplum örgütü üyeleri bulunuyor.