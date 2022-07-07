HRW: Lübnan'ın Suriyeli mültecileri zorla geri göndermesi yasalara aykırı - Son Dakika
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HRW: Lübnan'ın Suriyeli mültecileri zorla geri göndermesi yasalara aykırı

07.07.2022 15:07
HRW: Lübnan'ın Suriyeli mültecileri zorla geri göndermesi yasalara aykırı

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Lübnan'ın Suriyeli mültecileri zorla ülkelerine geri gönderme planının güvenli olmadığı gibi yasalara da aykırı olduğunu belirtti.

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Lübnan'ın Suriyeli mültecileri zorla ülkelerine geri gönderme planının güvenli olmadığı gibi yasalara da aykırı olduğunu belirtti.

Lübnan Göç ve Mülteciler Bakanı İsam Şerafeddin'in 4 Temmuz'da "her ay 15 bin Suriyeli mültecinin ülkelerine gönderilmesi hususunda bir planın hazırlandığını ve Birleşmiş Milletlere (BM) sunulduğunu" duyurması üzerine HRW bir açıklama yayımladı.

HRW'nin internet sayfasında yayımlanan açıklamada, Lübnan'ın bu planının açık bir şekilde uluslararası yükümlülükleri ihlal etmesi anlamına geldiği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden habersiz şekilde geliştirildiği ifade edildi.

Beyrut yönetiminin ifade ettiğinin aksine Suriye'nin mültecilerin dönüşü için güvenli olmadığına işaret edilen açıklamada, "Lübnan ve Ürdün'den 2017 ile 2021 arasında Suriye'ye dönen mülteciler, Suriye hükümeti ve ona bağlı milislerin çok büyük insan hakları ihlallerine ve zulmüne maruz kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan'ın "İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme" içinde yer aldığı hatırlatılan açıklamada, dolayısıyla Lübnan'ın işkenceye maruz kalma riski bulunan herhangi bir kimseyi sınır dışı etmemeye mecbur olduğu kaydedildi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 20 Haziran'da yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun destek vermemesi halinde Suriyeli mültecilerin yasal yollardan ülkeden çıkarılması için adım atacaklarını söylemişti.

Lübnan Göç ve Mülteciler Bakanı Şerafeddin de 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada, her ay 15 bin Suriyeli mültecinin ülkelerine gönderilmesi hususunda bir planın hazırlandığını ve BM'ye sunulduğunu belirtmişti. Şerafeddin, Suriye'de savaşın sona erdiğini ve güvenli olduğunu savunmuştu.

BM verilerine göre Lübnan'da kayıtlı 850 bin Suriyeli mülteci bulunuyor. Lübnan hükümeti ise bu sayının 1,5 milyon civarında olduğunu belirtiyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HRW: Lübnan'ın Suriyeli mültecileri zorla geri göndermesi yasalara aykırı - Son Dakika

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