İnsan Hakları İzleme Örgütü: Suudi Arabistan, sınır dışı etme merkezindeki yüzlerce göçmeni insanlık dışı koşullarda tutuyor - Son Dakika

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Suudi Arabistan, sınır dışı etme merkezindeki yüzlerce göçmeni insanlık dışı koşullarda tutuyor

16.12.2020 13:35

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Suudi Arabistan makamlarına, başkent Riyad'daki sınır dışı etme merkezinde yüzlerce göçmene yönelik insanlık dışı muameleye son verme çağrısında bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Suudi Arabistan makamlarına, başkent Riyad'daki sınır dışı etme merkezinde yüzlerce göçmene yönelik insanlık dışı muameleye son verme çağrısında bulundu.

New York merkezli HRW'nin bazı görüntülerle birlikte yayımladığı raporda, Suudi Arabistan yönetiminin, çoğu Etiyopya uyruklu yüzlerce göçmeni sınır dışı etmek üzere başkent Riyad'da "aşağılayıcı ve insanlık dışı" koşullarda tuttuğu belirtildi.

Riyad'daki sınır dışı etme merkezinde tutulan 7 Etiyopyalı ve aynı merkezde tutulduktan sonra sınır edilmiş 2 Hindistanlı göçmenle telefonla konuşulduğu bilgisine yer verilen raporda, göçmenlerin çalışma izni ve oturumları olmadıkları gerekçeleriyle sınır dışı edildiğine işaret edildi.

Çöplerle birlikte yüzlerce kişinin üst üste tutulduğunu gösteren görüntülerin de yer aldığı raporda, şunlar kaydedildi:

"HRW'nin iletişim kurduğu göçmenlerin hepsi, Suudi Arabistan makamları tarafından sayıları 350'yi bulan başka göçmenlerle birlikte kirli ve dolu odalarda aylarca bekletildiklerini söyledi. Hatta merkezde bir yıldan fazla süredir tutuluyor. Göçmenler, uzanacak alan bulamadıkları için sırayla birbirlerinin üzerinde yattıklarını anlattı. Elde edilen görüntüler de tanıkların aktardıklarını doğruluyor."

"3 göçmen darp sonucu aldıkları yaralarla öldü"

Göçmenlerin, sınır dışı etme merkezindeki muhafızların sözlü ve fiziki işkenceler ile tehditlerine maruz kaldıklarına yer verilen raporda, HRW'ye konuşan göçmenlerin ağzından şunları aktardı:

"Farklı üniformalar giyen muhafızların saldırılarına maruz kaldığımız gibi diğer bazı göçmenlerin plastikle kaplı demir joplarla darp edildiklerine tanıklık ettik. Merkezde tutulan göçmenler, tıbbi talep veya birtakım şikayetlerini dile getirdiklerinde darp ediliyorlar. Merkezdeki göçmenlerden 27 yaşındaki Etiyopyalı biri, yasadışı yollarla 3 göçmenin öldürülmesine tanıklık etti. Öldürülen 3 kişiden ikisi muhafızların uyguladığı şiddetli darp sonucu aldıkları yaralardan hemen sonra can verirken, diğeri ise daha sonra öldü."

Bazılarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtilerinin görülmesine rağmen Suudi Arabistan makamlarının, merkezde tutulan göçmenlere yönelik tedbir almadığına işaret edilen raporda, Suudi Arabistan'a, işçi göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamaya son verme çağrısında bulunuldu.

Raporda, HRW'nin mülteci ve göçmenler direktörlüğünde görevli Nadiye Hardman'ın ağzından şu ifadelere yer verildi:

"Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan için, salgın tehlikesinin sürdüğü bu dönemde işçi göçmenleri aylarca bu şartlarda tutmasının hiçbir gerekçesi olamaz."

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Suudi Arabistan, sınır dışı etme merkezindeki yüzlerce göçmeni insanlık dışı koşullarda tutuyor
İnsan Hakları İzleme Örgütü: Suudi Arabistan, sınır dışı etme merkezindeki yüzlerce göçmeni insanlık dışı koşullarda tutuyor
İnsan Hakları İzleme Örgütü: Suudi Arabistan, sınır dışı etme merkezindeki yüzlerce göçmeni insanlık dışı koşullarda tutuyor
İnsan Hakları İzleme Örgütü: Suudi Arabistan, sınır dışı etme merkezindeki yüzlerce göçmeni insanlık dışı koşullarda tutuyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suudi Arabistan, Riyad, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnsan Hakları İzleme Örgütü: Suudi Arabistan, sınır dışı etme merkezindeki yüzlerce göçmeni insanlık dışı koşullarda tutuyor - Son Dakika


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