HRW, Tayland'daki Arakanlıların mülteci statülerinin değerlendirilmesini istiyor - Son Dakika
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HRW, Tayland'daki Arakanlıların mülteci statülerinin değerlendirilmesini istiyor

07.06.2022 12:18
HRW, Tayland'daki Arakanlıların mülteci statülerinin değerlendirilmesini istiyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Taylan'da Arakanlı Müslümanların bir adaya terk edilmelerinin ardından, geri gönderilmeden önce mülteci statüsüne ilişkin koruma taleplerinin değerlendirmeye alınması gerektiğini bildirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Taylan'da Arakanlı Müslümanların bir adaya terk edilmelerinin ardından, geri gönderilmeden önce mülteci statüsüne ilişkin koruma taleplerinin değerlendirmeye alınması gerektiğini bildirdi.

HRW tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Arakanlı mültecileri korumak için Tayland hükümetinin, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) mülteci statüsü değerlendirme görüşmeleri yapmasına izin vermesi çok önemli." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Tayland hükümetinin, ülkeye giriş yapan tüm Arakanlı mültecilerin kimlik tespiti, mülteci statüsünün değerlendirilmesi gibi konularda BMMYK'nın inceleme yapmasına izin vermesi gerektiği belirtildi.

Arakanlı 59 mültecinin, dün insan kaçakçıları tarafından Tayland'ın Satun kentine bağlı bir adaya terkedildiği anlaşılmıştı.

Ülkenin Malezya sınırında yer alan adaya bırakılan mülteciler, Tayland donanması tarafından kurtarılmıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Tayland, Güncel, Son Dakika

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