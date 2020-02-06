HRW: Tunus, ülke dışındaki DEAŞ zanlılarının çocuklarının dönüşlerini hızlandırmalı - Son Dakika

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Tunus makamlarına, terör örgütü DEAŞ zanlısı ailelerin çocuklarının ülkelerine dönüşlerini hızlandırma çağrısında bulundu.

HRW, yaptığı yazılı açıklamada, aileleri DEAŞ'lı olduğu düşünülen Tunuslu 6 yetim çocuğun Libya'dan ülkelerine getirilmesini, "çocukların haklarını koruma yönünde atılmış bir adım" olarak değerlendirdi.

Tunus makamlarının, hala Libya'da bulunan bu durumdaki 36'dan fazla çocuğun daha geri dönüşlerini hızlandırmak için elinden geleni yapması gerektiğini belirten HRW, aynı şekilde Suriye ve Irak'taki hapishane ya da kamplarda olduğu düşünülen 160 Tunuslu çocuğun da ülkelerine getirilmesi için çalışmalar yapılmasını istedi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen "Yurt Dışında Mahsur Kalan Tunusluları Kurtarma Derneği" üyesi Munsif el-Ubeydi, Libya'da kalan bu çocukların onlardan ayrılmayı kabul etmeyen anneleriyle hapishanelerde tutulduğunu aktardı.

Ubeydi, mensup oldukları ülkeye giriş hakkı çerçevesinde her Tunusluya ülkesine dönme hakkı verilmesi gerektiğini kaydetti.

Açıklamada, vatanlarına döndükten sonra çocuklarıyla birlikte tutulan anneler ile DEAŞ mensubu olduğundan şüphelenilen erkeklerin sorgulanabileceği, gerekirse adil yargılama standartları çerçevesinde yargılanabilecekleri ifade edildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 24 Ocak'ta Libya'dan getirilen yetim çocukların karşılamasında, Libya'daki çocukların dosyasının takip edilmesi ve ülkeye dönüşlerinin kolaylaştırılması talimatını vermişti.