HRW ve Amnesty, Etiyopyalı milisleri Tigraylara karşı "etnik temizlik" yapmakla suçladı - Son Dakika

İki uluslararası insan hakları örgütü, Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray eyaletinde Amhara kökenli silahlı milislerin Tigraylara karşı "etnik temizlik" yaptığını ileri sürdü.

Amnesty International ve İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), yayınladıkları ortak raporda, Amharalı yetkilileri silahlı güçleri ve militanları "savaş suçu ve insanlığa karşı suç" işlemekle suçladı.

240 sayfalık raporda, Tigray'ın batısında gerçekleştirilen etnik temizliğin sadece Amharalı milisler tarafından yapılmadığı, Etiyopya ordusu tarafından da desteklendiği öne sürüldü.

Bir yılı aşkın süredir bölge halkıyla röportajlar yapan ve delil toplayan örgütler, halen yüzlerce Tigraylının yasa dışı şekilde tutuklu olduğunu ifade ederek bu kişilerin serbest kalması çağrısı yaptı.

Raporda ayrıca, Tigraylı milislerin de Mai Kadra bölgesinde Amharalara karşı "savaş suçu" işlediği ifade edildi.

Etiyopya ordusunun, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) karşı Kasım 2020'de bu yana verdiği savaşa Amharalı yerel milis kuvvetler de destek olmuştu. Uzun yıllardır sınır mücadelesi veren Amharalı ve Tigraylı kuvvetler çatışmaların başlaması sonrası çok sayıda inan hakları ihlaliyle suçlanmıştı.

Son olarak Etiyopya hükümeti, Tigray eyaletinde insani yardım çalışmalarının hızlanması için 24 Mart'ta tek taraflı ateşkes ilan etmiş, isyancılar ateşkese uyacağını deklare etmişti.