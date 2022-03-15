HRW'ye göre Mali'de 4 ayda 107 sivil öldürüldü - Son Dakika
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HRW'ye göre Mali'de 4 ayda 107 sivil öldürüldü

15.03.2022 19:47
HRW'ye göre Mali'de 4 ayda 107 sivil öldürüldü

İnsan Hakları İzleme örgütü (HRW), Mali'de Aralık 2021'den bu yana 107 sivilin terör örgütleri ya da ordu tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

İnsan Hakları İzleme örgütü (HRW), Mali'de Aralık 2021'den bu yana 107 sivilin terör örgütleri ya da ordu tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Mali'de sivil ölümlerinin arttığına işaret edilerek hükümet güçlerinin de bu ölümlerin bir kısmından sorumlu olduğu belirtildi.

Açıklamada, Aralık 2021'den bu yana 107 sivilin yaşamını yitirdiği, bunlardan en az 71'inin hükümet güçlerince, 36'sının da terör örgütlerince infaz edildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HRW Sahel Direktörü Corinne Dufka, sivil ölümlerinin dramatik şekilde arttığına vurgu yaparak savaş suçu da sayılabilecek bu infazların kesinlikle araştırılması gerektiğini söyledi.

Mali'nin Segou bölgesinde mart başında 35 kişinin cansız bedenin bulunduğu toplu mezarlar tespit edilmiş, bu kişilerin Mali ordusu ve Wagner paralı askerlerince infaz edildiği öne sürülmüştü.

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İnsan Hakları, Aralık, İnfaz, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HRW'ye göre Mali'de 4 ayda 107 sivil öldürüldü - Son Dakika


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