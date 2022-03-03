HRW yetkilisi, Yemen'deki çatışmanın taraflarının milyonlarca sivile vahşeti yaşattığını söyledi - Son Dakika

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Yemen Araştırmacısı Efrah Nasır, ülkede yaklaşık 7 yıldır devam eden çatışmanın taraflarının milyonlarca sivile karşı bir vahşet gerçekleştirdiğini belirterek, faillerin adalete teslim edilmesini istedi.

Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'deki insan hakları durumunun felaket düzeyinde olduğunu ve en temel insan haklarının dahi çatışmanın tüm taraflarınca ihlal edildiğini söyledi.

"Çatışmanın tarafları Yemen'de milyonlarca sivile karşı bir vahşet gerçekleştiriyor. Savaş, Yemen halkını o kadar yıprattı ki hiç kimse böyle bir felaket düzeyine ulaşacağını tahmin etmemişti." diyen Nasır, çatışmaların yaklaşık 250 bin kişinin ölümüne neden olduğunu ve milyonlarca Yemenlinin dünyanın en büyük insani kriziyle karşı karşıya bulunduğunu dile getirdi.

Nasır, şöyle konuştu:

"Ekonomi çöküyor. Yemen riyalinin çöküşü, gıda ve diğer emtia fiyatlarında keskin bir artışa ve ailelerin satın alma gücünün azalmasına neden oldu ve bu nedenle milyonlarca insan temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor."

Nasır, Husilerin hedef gözetmeksizin Yemen'de kalabalık bölgelere havan topları ve roketlerle, Suudi Arabistan'da sivillerin yaşadığı bölgelere de balistik füzelerle rastgele saldırılar düzenlediğini söyledi.

Nasır, karşılıklı şekilde gözaltı merkezlerinde keyfi gözaltılar, zorla kaybetme, kötü muamele ve işkencenin de yaygınlaştığını ifade etti.

Basın özgürlüğünün durumu

Nasır, Husileri "mesleğini icra eden gazetecileri cezalandırmak için sözde mahkemeleri kullanmakla" suçladı.

Husilerin 4 gazeteciyi idam cezasına çarptırmasına işaret eden Nasır, "Bu gazetecilerin, bırakın ölüm cezasına çarptırılmayı, aslında hiç alıkonulmamaları gerekirdi." diye konuştu.

Daha önce de söz konusu 4 gazetecinin derhal serbest bırakılması için çağrıda bulunduklarını, serbest bırakılmaları için diğer örgütlerle ortak açıklamalar yaptıklarını hatırlatan Nasır, bu taleplerini bu konuda Husilere baskı yapabilecek ilgili makamlara da ilettiklerini aktardı.

Tuzaklanan mayınların oluşturduğu büyük tehlike

Yemen hükümeti ve insan hakları raporlarına göre, savaşın başlamasından bu yana Husiler tarafından yerleştirilen ve siviller arasında ağır kayıplara neden olan yaklaşık 2 milyon mayın olduğu tahmin ediliyor.

Anti personel mayınların kullanılmasının bir savaş suçu olduğunun altını çizen Nasır, bunun, Yemen'in de imzaladığı "Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Anlaşma"nın ciddi bir ihlali olduğunu vurguladı.

Nasır, "Kara mayınları ve patlamamış mühimmatlar, çatışmanın başlangıcından bu yana aralarında çocukların da bulunduğu binlerce sivilin ölümüne neden oldu. Husiler anti personel kara mayınları kullanıyor ve bu durum savaş suçu teşkil edebilir." şeklinde konuştu.

Yemen'de kadınların durumu

Savaşın Yemenli kadınlara yönelik etkisine de değinen Nasır, savaştan önce bile ülkede kadınların ataerkil toplumun doğası gereği ihlallerle karşı karşıya kaldığını ve yasal, ekonomik, sosyal, kültürel ve hayatın her alanında cinsiyete dayalı ayrımcılık yapıldığını ifade etti.

Savaşın tüm bunları daha da kötüleştirdiğini ve hatta Yemenli kadınların sırf kadın oldukları için yüz yüze kaldıkları yeni dehşetleri doğurduğunu aktaran Nasır, Yemenli kadınların Husilerin kontrolündeki Hudeyde ve Hacce illerinde hareket kısıtlamalarıyla karşı karşıya olduklarına dair şikayetlerin arttığına işaret etti.

Nasır ayrıca Hudeyde ve Hacce illerindeki yetkililerin, kadınlardan seyahat sırasında kendilerine erkek akrabalarından birinin refakat etmesini istediğini belirtti.