HSBC, çağrı merkezi çalışanlarına evden çalışmayı kalıcı hale getirmek için düğmeye bastı

Bankacılık devi HSBC, Britanya'da çağrı merkezi biriminde çalışan 1800 çalışanına pandemi sonrasında kalıcı olarak evden çalışabileceklerini iletti. Bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü açıklayan banka, bireysel müşterilere hizmet veren çağrı merkezi birimindeki çalışanlara çalışma yeri konusunda esneklik tanınmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Reuters'ın aktardığına göre, söz konusu birimdeki yaklaşık 1800 çalışanın yüzde 70'i, ofise dönmeme ve pandemi sonrasında da evden çalışma isteklerini bankaya iletti.
İngiltere'nin diğer bir büyük bankası Standard Chartered da, küresel ölçekte tüm birimlerinde esnek çalışma kararı almıştı. Çalışanların yüzde 84'ü, ev ve ofisin birlikte kullanıldığı melez bir çalışma sistemi talebini iletmişti.
Kaynak: SonDakika.com
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