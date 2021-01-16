HSBC, GSYH ve ticaretteki toparlanma ile MENAT Bölgesi'nde büyümeyi hedefliyor - Son Dakika

HSBC, GSYH ve ticaretteki toparlanma ile MENAT Bölgesi'nde büyümeyi hedefliyor

16.01.2021 12:57
HSBC, GSYH ve ticaretteki toparlanma ile MENAT Bölgesi'nde büyümeyi hedefliyor, System.String[]

HSBC Grubu, ülke ekonomileri ve uluslararası ticaretteki toparlanma ile birlikte gelecek on yıllık dönemde dünyanın en hızlı büyüyecek bölgelerinden biri olma potansiyeline sahip, Türkiye'nin de dahil olduğu MENAT Bölgesi'ndeki (Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye) faaliyetlerini büyütmeyi planlıyor.

HSBC Grubu, ülke ekonomileri ve uluslararası ticaretteki toparlanma ile birlikte gelecek on yıllık dönemde dünyanın en hızlı büyüyecek bölgelerinden biri olma potansiyeline sahip, Türkiye'nin de dahil olduğu MENAT Bölgesi'ndeki ( Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye) faaliyetlerini büyütmeyi planlıyor.

HSBC açıklamasına göre, HSBC Grubu'nun MENAT Bölgesi'nde faaliyet gösterdiği dokuz pazar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinden toparlanmayı sürdürüyor. HSBC, bölge genelinde ekonomik büyüme ve uluslararası ticaretin küresel ortalamanın üzerinde gerçekleşerek banka müşterileri için yeni fırsatlar yaratmasını bekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HSBC MENAT Üst Yöneticisi (CEO) Martin Tricaud, HSBC olarak, gelecek on yılda dünyada en hızlı büyüyecek bölgelerden biri konumunda olan MENAT Bölgesi'nde iddialı büyüme planlarının bulunduğunu belirtti.

Tricaud, "Bu kapsamda, hem kurumsal bankacılık portföyümüzde yer alan kamu, çok uluslu şirketler ve daha küçük ama hızlı büyüyen şirketlerin ihtiyaçlarını hem de bireysel bankacılık portföyümüzde yer alan müşterilerimizin birikim yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yatırımlar yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MENAT Bölgesi'nin dinamik bir ekonomi ve güçlü bir girişimcilik ekosistemine sahip olduğunu belirten Tricaud, "GSYH ve ticaretteki toparlanma, bölgede faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda müşterilerimiz için uzun vadeli, stratejik ve sürdürülebilir büyüme fırsatları yaratacak. Ekonomilerin pandeminin etkilerinden toparlanmaya başladığı bu dönemde müşterilerimizi destekleyerek yanlarında olmaya devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

"Türkiye'nin yatırım elçisi gibi çalışıyoruz"

HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı ise Türkiye'nin stratejik konumunun yanı sıra dinamik pazarı, altyapı projeleri ve nitelikli iş gücü ile MENAT Bölgesi'nde önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Kervancı, "HSBC Türkiye olarak Türkiye'nin yatırım elçisi gibi çalışıyoruz. Fon yöneticilerine, uluslararası kuruluşlara ve müşterilerimize Türkiye'de yatırım yapmanın uzun vadede ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşlerini büyütmeyi hedefleyen müşterilerin ticaret, yatırım ve proje finansman faaliyetlerinde oluşacak uluslararası fırsatları yakalamalarına destek olmaya devam ettiklerini aktaran Kervancı, "Hayata geçirilmesi planlanan yatırımlarda kullanılabilecek farklı finansman modellerini ülkemize getirerek gelecekte de Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörüne katkıda bulunmayı ve müşterilerimizle birlikte büyümeyi sürdüreceğiz." yorumunu yaptı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), HSBC Grubu'nun MENAT Bölgesi'nde faaliyet gösterdiği dokuz pazarın toplam GSYH'nin 2025 yılı sonuna kadar yüzde 34,7 artacağını öngörüyor.

Ticaretin de benzer bir büyüme seyri izlemesi bekleniyor.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi HSBC, GSYH ve ticaretteki toparlanma ile MENAT Bölgesi'nde büyümeyi hedefliyor - Son Dakika Ekonomi


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