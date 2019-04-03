HSBC Türkiye, 'Dünya Saati' İçin Işıklarını Kapatıyor
50 dakika önce
HSBC Grubu'nun 2009 yılından bu yana destek verdiği 'Dünya Saati' uygulamasını HSBC Türkiye, İstanbul Esentepe Genel Müdürlüğü'nün ışıklarını 6 Nisan'da saat 20.30 ile 21.30 arasında kapatarak destekliyor.
HSBC Türkiye, WWF'in iklim değişikliğine dikkat çekmek ve doğal kaynakların sorumlu kullanımı ile ilgili farkındalığı arttırmak amacıyla yürüttüğü 'Dünya Saati' uygulamasına destek vermek için 6 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da ışıklarını kapatacak.
HSBC Türkiye Kurumsal İletişim Grup Başkanı Pınar Türker Fadıllıoğlu, uygulama ile ilgili şunları söyledi: "Bizim için sürdürülebilirlik, aldığımız kararlarda sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik koşulların dengeli bir şekilde göz önünde bulundurulması ve bu sayede aldığımız kararların paydaşlarımıza uzun vadede değer yaratması anlamına geliyor. Bu nedenle, çevresel sürdürülebilirlik odaklandığımız alanlardan biri. Doğal yaşamın sürdürülebilirliği ve çevre bilincinin geliştirilmesi için çevre odaklı projeleri destekliyoruz. WWF iş birliğiyle bu sene hayata geçirdiğimiz 'Yağmur Suyu Hasadı' projesi ile Ege'de dezavantajlı bir köyde yağmur suyu hasadı modeli oluşturuyoruz. Yağmur suyu hasadıyla hem bu köyün su ihtiyacının giderilmesine hem de bölgedeki ekolojik sürdürülebilirliğe destek olacağız. Bunun yanı sıra, operasyonel sürdürülebilirlik programımız kapsamında faaliyetlerimizin çevresel etkilerini yönetmek için karbon ayak izimizi ölçüyor ve takip ediyor, kaynak ve enerji verimliliğimizi artırmak için önemler alıyoruz. Her sene desteklediğimiz Dünya Saati uygulaması da bu konuda kararlılığımızı gösteren uygulamalardan biri."
WWF'in iklim değişikliğine dikkat çekmek ve doğal kaynakların sorumlu kullanımı ile ilgili farkındalığı arttırmak amacıyla her yıl düzenlediği 'Dünya Saati' uygulaması ilk kez 2007 yılında Sidney'de başlatıldı. Bugün küresel bir harekete dönüşen 'Dünya Saati' uygulamasıyla, uygulamaya katılan şehirlerdeki tarihi ve görkemli yapıların, şirket binalarının ve konutların ışıkları kapatılarak, iklim değişikliğine dikkat çekiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:06 Kaynak: Bültenler
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