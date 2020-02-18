HSBC üç yılda yaklaşık 35 bin kişiyi işten çıkaracak - Son Dakika
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HSBC üç yılda yaklaşık 35 bin kişiyi işten çıkaracak

7 saat önce

Dünyanın en büyük bankacılık ve finansal hizmetler kuruluşlarından, Birleşik Krallık merkezli HSBC Holdings PLC, gelecek üç yılda yaklaşık 35,000 kişiyi işten çıkaracak.

HSBC üç yılda yaklaşık 35 bin kişiyi işten çıkaracak, System.String[]

Dünyanın en büyük bankacılık ve finansal hizmetler kuruluşlarından, Birleşik Krallık merkezli HSBC Holdings PLC, gelecek üç yılda yaklaşık 35,000 kişiyi işten çıkaracak.

Uzun bir süredir sektördeki rakiplerinin gerisinde kalan HSBC, 2019 yılında karının yüzde 33 düştüğünü açıklamasının ardından, yeni strateji olarak, yatırım bankacılığının boyutunda küçülmeye gitmek ve ABD ile Avrupa'daki faaliyetlerinde revizyon yapmak amacıyla 100 milyar dolarlık varlığını elden çıkaracağını duyurdu.

Analistlere göre HSBC, daha küçük ve daha rekabetçi olmak için uğraşırken ana pazarlarındaki yavaşlayan büyüme, Covid-19 salgını, Brexit ve merkez bankasının düşük faiz oranları gibi zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyor.

Bankanın kilit karlılık göstergesi olan özsermaye karlılığının (RoTE) 2022 yılında yüzde 10-12 aralığında olması bekleniyor. HSBC'nin RoTE'si 2018 yılındaki yüzde 8.6'dan geçen yıl yüzde 8.4'e düşmüştü.

Ayrıca HSBC, devam etmekte olan Covid-19 salgınının çalışanlarını ve müşterilerini ciddi şekilde etkilediğini ve uzun vadede virüs salgınının banka cirolarını düşürebileceğini ve tedarik zincirlerindeki aksamalardan dolayı batık kredilerin artabileceğini açıkladı.


Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:45 Kaynak: DHA
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