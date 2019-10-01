HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü olarak atama

Öksün kariyerine, 2002-2007 yılları arasında EFG İstanbul Menkul Değerler'de Kurumsal Satış Müdürü, 2007-2018 yılları arasında ise Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler'de sırasıyla Hisse Senetleri Bölüm Yöneticisi ve Genel Müdür olarak devam etti.

Cem Öksün, HSBC Türkiye bünyesine katılmadan önce, BNP Paribas TEB Yatırım Menkul Değerler'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Cem Öksün, The George Washington Üniversitesi'nde Finans ve Uluslararası İş İdaresi çift ana dalda yüksek lisans yapmıştır.