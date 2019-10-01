Son Dakika Haberleri: HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü olarak atama
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HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü olarak atama

1 saat önce

Hisse senetleri alanında 22 yıllık deneyime sahip olan Cem Öksün, 1996-2002 yılları arasında New York'ta SG Cowen Securities ve MFI Securities LP yatırım şirketlerinde görev aldı.

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü olarak atama, System.String[]

Öksün kariyerine, 2002-2007 yılları arasında EFG İstanbul Menkul Değerler'de Kurumsal Satış Müdürü, 2007-2018 yılları arasında ise Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler'de sırasıyla Hisse Senetleri Bölüm Yöneticisi ve Genel Müdür olarak devam etti.

Cem Öksün, HSBC Türkiye bünyesine katılmadan önce, BNP Paribas TEB Yatırım Menkul Değerler'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Cem Öksün, The George Washington Üniversitesi'nde Finans ve Uluslararası İş İdaresi çift ana dalda yüksek lisans yapmıştır.

İstanbul, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:20 Kaynak: Bültenler
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