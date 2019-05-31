HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile Diyarbakır ve İzmir'in de...
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HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile Diyarbakır ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı değiştirildi.
HSK
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:57 Kaynak: AA
1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile Diyarbakır
ve İzmir
'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı değiştirildi.
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