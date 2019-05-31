Son Dakika Haberleri: HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile Diyarbakır ve İzmir'in de...
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HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile Diyarbakır ve İzmir'in de...

48 dakika önce

HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile Diyarbakır ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı değiştirildi.

HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile Diyarbakır ve İzmir'in de..., System.String[]
HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile Diyarbakır ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı değiştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:57 Kaynak: AA
Diyarbakır, Hakim ve Savcılar Kurulu, İzmir, Güncel
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