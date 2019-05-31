HSK 1. Dairesi'nin kararnamesiyle Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri...
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HSK 1. Dairesi'nin kararnamesiyle Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:04 Kaynak: AA
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