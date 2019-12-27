HSK 18 hakim ve savcıyı açığa aldı - Son Dakika

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatı bulunduğu iddia edilen 18 hakim ve savcının açığa alınmasına karar verdi.



18 hakim ve savcının FETÖ ile irtibatının olduğu iddiası üzerine HSK Genel Kurulunca inceleme başlatıldı. Söz konusu hakim ve savcılarla ilgili iddiaların soruşturulması için HSK müfettişleri görevlendirildi. HSK 2. Dairesi, soruşturma tamamlanana kadar 18 hakim ve savcının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. - ANKARA