HSK, 2 savcıyı FETÖ nedeniyle meslekten ihraç etti - Son Dakika
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HSK, 2 savcıyı FETÖ nedeniyle meslekten ihraç etti

01.03.2022 09:50
HSK, 2 savcıyı FETÖ nedeniyle meslekten ihraç etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Mesut Emre ile Çorlu Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Çelebi'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisakı nedeniyle meslekten ihraçlarına karar verdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Mesut Emre ile Çorlu Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Çelebi'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisakı nedeniyle meslekten ihraçlarına karar verdi.

HSK'nin, Emre ve Çelebi'ye ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, daha önce meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların soruşturma ve kovuşturma kapsamında verdikleri ifadeleri ile Emre ve Çelebi hakkında elde edilen bilgiler, HTS verileri üzerinde yapılan çalışma analizleri, emniyet analiz raporları, ByLock mesaj içerikleri ve savunmaları doğrultusunda söz konusu kişilerin meslekten çıkarılmasına karar verildi.

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Hakimler Savcılar Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü, Hüseyin Çelebi, Çelebi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HSK, 2 savcıyı FETÖ nedeniyle meslekten ihraç etti - Son Dakika


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