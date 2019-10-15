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Son Dakika Güncel HSK 6 hakim ve savcıyı ihraç etti

HSK 6 hakim ve savcıyı ihraç etti

1 saat önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatları bulunması nedeniyle daha önce tedbiren görevden uzaklaştırılan 6 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi.

HSK 6 hakim ve savcıyı ihraç etti, System.String[]

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatları bulunması nedeniyle daha önce tedbiren görevden uzaklaştırılan 6 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi.


Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu kararının Resmi Gazete'de yayımlandı. Genel Kurul Kararına göre, kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerin anlatımları dikkate alınarak ilk derece hakim ve savcı olan 6 kişinin FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti bulunduğu kanısına varıldı.


FETÖ ile irtibatı nedeniyle HSK'nın 77'nci maddesi gereğince önceden geçici olarak görevden uzaklaştırılmalarına karar verilen bu hakim ve savcıların meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildi.


Kurul kararıyla ihraç edilen hakim ve savcıların isimleri ise şu şekilde:


"Gaziantep Hakimi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Selver Öztürk Taşdelen, Erzurum Hakimi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Zeynep Ergün, Yargıtay Tetkik Hakimi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Atilla Öztürk, Keşan Cumhuriyet Savcısı iken Erzurum Cumhuriyet Savcılığına atanan ve tedbiren görevden uzaklaştırılan Muhammet Ali Akkuş, Konya Hakimi Celal Sünger ve İstanbul Anadolu Hakimi iken tedbiren görevden uzaklaştırılan Adem Narçin."


15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrasında yaşanan süreçte HSK tarafından 4 bin 500'den fazla hakim ve savcı hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yapılmış ve bu kişiler meslekten ihraç edilmişti. - ANKARA

Hakim ve Savcılar Kurulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:19 Kaynak: İHA
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