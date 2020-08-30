HSK Başkanvekili Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik etti - Son Dakika

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, "Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir, milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır." diyerek yola çıktığını, istiklale ve kurtuluşa olan inançlarını yitirmeden büyük güçlükleri aştığını aktardı.

Davanın haklılığının, Türk milletinin vatan sevgisinin, korkusuzluğunun, bağımsızlık ve özgürlük aşkının, cömertliğinin, Atatürk ve silah arkadaşlarının önderlik yeteneklerinin sahip olunan en büyük güç olduğuna işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!' komutu ile başlayan dünyanın en haklı, en kutsal savaşı bu sayede nihai bir zaferle sonuçlandı. Gururluyuz. 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi minnetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."