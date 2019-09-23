Son Dakika Haberleri: HSK Başkanvekili Yılmaz'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

HSK Başkanvekili Yılmaz'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması

44 dakika önce

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, resmi sosyal medya üzerinden ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaşan hakim hakkında bir açıklamada bulundu.

HSK Başkanvekili Yılmaz'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması, System.String[]

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, resmi sosyal medya üzerinden ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaşan hakim hakkında bir açıklamada bulundu. Yılmaz açıklamada, "Hakim ve film yıldızının sosyal medya da yer alan fotoğrafı üzerine başlatılan incelemede ilk saptanan resmi gerçek, ilgilinin yargılandığı mahkemenin 13. Asliye Ceza Mahkemesi olup, Fotoğraf da yer alan Hakimin 12.Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğudur" dedi. - ANKARA

Hakim ve Savcılar Kurulu, Kıvanç Tatlıtuğ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mısır'da cuma eylemlerinden bu yana yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı
HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ'la fotoğraf çektiren hakimle ilgili açıklama geldi Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek tepki çeken savcının, bir videosu ortaya çıktı Son Dakika: Kamu ve mahalli idarelerde yöneticilerin çakar lambalı araç kullanması yasaklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 11:23:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HSK Başkanvekili Yılmaz'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]