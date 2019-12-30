HSK Başkanvekili Yılmaz'dan

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, haklarındaki ihraç kararları kesinleşen hakim ve Cumhuriyet savcılarının bu kararlar aleyhine açtığı davaların Danıştayda görülmeye devam ettiğini belirterek, Kurul tarafından dava sonucunda verilecek karar doğrultusunda işlem tesis edileceğini bildirdi.

Yılmaz, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başlangıçta "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle ihraç edilen ancak daha sonra kamuoyunda "Mor Beyin" olarak bilinen listede yer alan hakim ve savcılar hakkında bilgi eksikliğinden kaynaklandığı düşünülen bazı haberler nedeniyle açıklama gereği duyulduğunu kaydetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 28 Aralık 2017 tarihli yazısındaki belgenin incelenmesinde, 54 hakim ve Cumhuriyet savcısının kullandığı GSM hatlarının "Mor Beyin" listesinde yer aldığının saptandığını ifade eden Yılmaz, HSK Genel Kurulunda yapılan değerlendirme sonunda aleyhlerindeki tek delil "ByLock" kullanımı olan ve açığa alınıp ihraç kararı verilmeyen 8 kişi ile ihraç kararı verilmiş ama kararı henüz kesinleşmeyen 2 hakim-savcı için 2 Ocak 2018 günü göreve iade kararı alındığını belirtti.

Yılmaz, yine bu listede yer alan ve "ByLock" kullanımı dışında başkaca delil bulunmayan, haklarındaki "ihraç" kararı kesinleşmiş 8 hakim-savcının da Danıştayda açtıkları dava süreci beklenmeksizin HSK Genel Kurulunca ihraç kararı kaldırılarak göreve iade edildiklerini bildirdi.

Kalan 36 kişinin durumu

"Mor Beyin" listesinde yer alan ve haklarındaki ihraç kararı kesinleştiği anlaşılan diğer 36 kişiyle ilgili ayrıntı veren Başkanvekili Yılmaz, bu kişilerden 6'sının farklı GSM hatları üzerinden ByLock kullandığının anlaşıldığını, diğer 6 kişinin ise ByLock içerik kontrollerinde ID numaralarının belirlendiğini ve bu programı kullandıklarının tespit edildiğini anlattı.

Mehmet Yılmaz, kalan 24 kişi hakkında ise FETÖ/PDY ile iltisak veya irtibatlarına dair ifadeler, ByLock içerikleri ve diğer delillerin bulunduğuna işaret ederek, "Bu kişiler yönünden Genel Kurulca yeniden bir değerlendirme yapılmamıştır. Haklarındaki ihraç kararları kesinleşen hakim ve Cumhuriyet savcılarının bu kararlar aleyhine açtığı davalar Danıştay 5. Dairesinde görülmeye devam etmektedir. Kurulumuzca dava sonucunda verilecek karar doğrultusunda işlem tesis edilecektir." ifadelerine yer verdi.