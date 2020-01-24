HSK Başkanvekili Yılmaz: "Hiçbir grubun yargısal yetkilerini kötüye kullanmasına yol açabilecek en... - Son Dakika
Son Dakika Güncel HSK Başkanvekili Yılmaz: 'Hiçbir grubun yargısal yetkilerini kötüye kullanmasına yol açabilecek en... - Son Dakika

HSK Başkanvekili Yılmaz: "Hiçbir grubun yargısal yetkilerini kötüye kullanmasına yol açabilecek en...

6 saat önce

HSK Başkanvekili Yılmaz: "Hiçbir grubun yargısal yetkilerini kötüye kullanmasına yol açabilecek en ufak bir ihmale dahi taviz vermeyeceğiz.

HSK Başkanvekili Yılmaz:

HSK Başkanvekili Yılmaz: "Hiçbir grubun yargısal yetkilerini kötüye kullanmasına yol açabilecek en ufak bir ihmale dahi taviz vermeyeceğiz."

Hakim ve Savcılar Kurulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:08 Kaynak: AA
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