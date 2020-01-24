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HSK Başkanvekili Yılmaz: "Hiçbir grubun yargısal yetkilerini kötüye kullanmasına yol açabilecek en...
6 saat önce
HSK Başkanvekili Yılmaz: "Hiçbir grubun yargısal yetkilerini kötüye kullanmasına yol açabilecek en ufak bir ihmale dahi taviz vermeyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:08 Kaynak: AA
HSK Başkanvekili Yılmaz: "Hiçbir grubun yargısal yetkilerini kötüye kullanmasına yol açabilecek en ufak bir ihmale dahi taviz vermeyeceğiz."
Son Dakika 10 milyon dolarlık haksız kazanca neden olan ABD'li Goldman Sachs'ın eski yöneticisi suçlamaları kabul etti! Son dakika: 400 hakim ve savcı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bilgi toplanıyor 3'ü akademisyen 4 kişiyi öldüren katil zanlısı ''Cinayeti planlamış olsaydım, fakültede kaçacak böcek kalmazdı'' dedi Eski mankenin evinde işlenen cinayetin duruşması görüldü.Duruşmada cinayetin ayrıntıları kan dondurdu.