HSK Başkanvekili Yılmaz: "Hiçbir grubun yargısal yetkilerini kötüye kullanmasına yol açabilecek en...

HSK Başkanvekili Yılmaz: "Hiçbir grubun yargısal yetkilerini kötüye kullanmasına yol açabilecek en ufak bir ihmale dahi taviz vermeyeceğiz.

HSK Başkanvekili Yılmaz: "Hiçbir grubun yargısal yetkilerini kötüye kullanmasına yol açabilecek en ufak bir ihmale dahi taviz vermeyeceğiz."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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