HSK Başkanvekili Yılmaz: "HSK, kendisine ulaşan, ciddi olduğu konusunda somut bilgiler içeren...

HSK Başkanvekili Yılmaz: "HSK, kendisine ulaşan, ciddi olduğu konusunda somut bilgiler içeren bulguları hiç tereddütsüz araştırmaya devam ediyor.

HSK Başkanvekili Yılmaz: "HSK, kendisine ulaşan, ciddi olduğu konusunda somut bilgiler içeren bulguları hiç tereddütsüz araştırmaya devam ediyor."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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