HSK Başkanvekili Yılmaz: "Şu anda 400 hakim savcı ile ilgili devam eden soruşturma var. Adalet... - Son Dakika
Son Dakika Güncel HSK Başkanvekili Yılmaz: 'Şu anda 400 hakim savcı ile ilgili devam eden soruşturma var. Adalet... - Son Dakika

HSK Başkanvekili Yılmaz: "Şu anda 400 hakim savcı ile ilgili devam eden soruşturma var. Adalet...

6 saat önce

HSK Başkanvekili Yılmaz: "Şu anda 400 hakim savcı ile ilgili devam eden soruşturma var. Adalet müfettişlerimizce bütün belge ve bilgiler toplanıyor.

HSK Başkanvekili Yılmaz:

HSK Başkanvekili Yılmaz: "Şu anda 400 hakim savcı ile ilgili devam eden soruşturma var. Adalet müfettişlerimizce bütün belge ve bilgiler toplanıyor."

Hakim ve Savcılar Kurulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: 400 hakim ve savcı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bilgi toplanıyor
Eski Almanya Cumhurbaşkanı Gauck'tan dikkat çeken itiraf: Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var Son dakika: Almanya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti Gökcen'i öldüren eşi kendini böyle savundu: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 18:39:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HSK Başkanvekili Yılmaz: "Şu anda 400 hakim savcı ile ilgili devam eden soruşturma var. Adalet... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]