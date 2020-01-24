HSK Başkanvekili Yılmaz: "Şu anda 400 hakim savcı ile ilgili devam eden soruşturma var. Adalet...

HSK Başkanvekili Yılmaz: "Şu anda 400 hakim savcı ile ilgili devam eden soruşturma var. Adalet müfettişlerimizce bütün belge ve bilgiler toplanıyor.

HSK Başkanvekili Yılmaz: "Şu anda 400 hakim savcı ile ilgili devam eden soruşturma var. Adalet müfettişlerimizce bütün belge ve bilgiler toplanıyor."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Son dakika: 400 hakim ve savcı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bilgi toplanıyor

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