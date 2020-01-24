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HSK Başkanvekili Yılmaz: "Şu anda 400 hakim savcı ile ilgili devam eden soruşturma var. Adalet...
6 saat önce
HSK Başkanvekili Yılmaz: "Şu anda 400 hakim savcı ile ilgili devam eden soruşturma var. Adalet müfettişlerimizce bütün belge ve bilgiler toplanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:06 Kaynak: AA
HSK Başkanvekili Yılmaz: "Şu anda 400 hakim savcı ile ilgili devam eden soruşturma var. Adalet müfettişlerimizce bütün belge ve bilgiler toplanıyor."
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