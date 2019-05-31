Son Dakika Haberleri: HSK binlerce hakim ve savcının görev yerini değiştirdi
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HSK binlerce hakim ve savcının görev yerini değiştirdi

59 dakika önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK binlerce hakim ve savcının görev yerini değiştirdi, System.String[]
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Edinilen bilgiye göre, kararname ile adli ve idari yargıda 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Aralarında, Diyarbakır, Samsun ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı da yeniden belirlendi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:38 
Hakim ve Savcılar Kurulu, Dünya
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