HSK'da görev değişimi
46 dakika önce
HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu ile HSK Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa'nın görevden ayrılma dilekçesi vermeleri üzerine HSK Genel Kurulunca seçim yapıldı.
HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu ile HSK Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa'nın görevden ayrılma dilekçesi vermeleri üzerine HSK Genel Kurulunca seçim yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:44
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