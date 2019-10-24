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HSK'da görev değişimi

46 dakika önce

HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu ile HSK Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa'nın görevden ayrılma dilekçesi vermeleri üzerine HSK Genel Kurulunca seçim yapıldı.

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HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu ile HSK Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa'nın görevden ayrılma dilekçesi vermeleri üzerine HSK Genel Kurulunca seçim yapıldı.

Hakim ve Savcılar Kurulu, Fuzuli Aydoğdu, Yunus Nadi, Kolukısa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:44 
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