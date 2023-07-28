HSK'dan 1042 adli yargı hakimi ve 60 idari yargı hakimi ataması - Son Dakika
Üye Girişi

HSK'dan 1042 adli yargı hakimi ve 60 idari yargı hakimi ataması

28.07.2023 01:06

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 1042 adli yargı hakimi ve Cumhuriyet savcısı adayı ile 60 idari yargı hakimi adayının atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), 1042 adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı ile 60 idari yargı hakim adayının atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 1042 adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı ile 60 idari yargı hakim adayı, 25 Temmuz'da yapılan ad çekme sonucu HSK tarafından atandı.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Hakimler Savcılar Kurulu, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HSK'dan 1042 adli yargı hakimi ve 60 idari yargı hakimi ataması - Son Dakika


Son Dakika
07:52 Meteoroloji'den 9 kente 'sarı' kodlu alarm
07:48 Bir yanımız kavruluyor, bir yanımız sele gidiyor! Meteoroloji'den 9 kente "sarı" kodlu alarm
00:30 Motorine yeni bir zam geldi! Litre fiyatı 35 TL'yi geçti
00:26 Motorine okkalı bir zam daha! Litresi 35 lirayı aştı
00:09 Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı! Yerine gelen isimler belli oldu
00:05 Son Dakika: Merkez Bankası'nda 3 başkan yardımcısı görevden alındı! İşte yerlerine gelen yeni isimler
23:39 Taraftarlar İsmail Kartal'ı duygulandırdı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
23:34 Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! İsmail Kartal'ın taraftara verdiği tepki olay oldu
23:32 Didem Soydan'dan bir cesur poz daha! 'Baban utanmıyor mu?' sorusuna yanıtı bomba
23:24 Didem Soydan'dan bir cesur poz daha! "Baban utanmıyor mu?" sorusuna yanıtı bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2023 08:01:42. #1.11#
SON DAKİKA: HSK'dan 1042 adli yargı hakimi ve 60 idari yargı hakimi ataması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement