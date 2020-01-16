HSK'dan eski korgeneral İyidil'in beraatiyle ilgili inceleme - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi HSK'dan eski korgeneral İyidil'in beraatiyle ilgili inceleme - Son Dakika Ekonomi

HSK'dan eski korgeneral İyidil'in beraatiyle ilgili inceleme

12 dakika önce

HSK, eski korgeneral İyidil'in beraati ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi heyeti hakkında inceleme başlattı.

HSK'dan eski korgeneral İyidil'in beraatiyle ilgili inceleme, System.String[]

HSK, eski korgeneral İyidil'in beraati ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi heyeti hakkında inceleme başlattı.

Hakim ve Savcılar Kurulu, Ceza Dairesi, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:09 
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