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HSK'dan eski korgeneral İyidil'in beraatiyle ilgili inceleme
12 dakika önce
HSK, eski korgeneral İyidil'in beraati ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi heyeti hakkında inceleme başlattı.
HSK, eski korgeneral İyidil'in beraati ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi heyeti hakkında inceleme başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:09
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