HSK'dan Gezi Parkı davasının hakimleri için soruşturma izni - Son Dakika
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HSK'dan Gezi Parkı davasının hakimleri için soruşturma izni

7 saat önce

HAKİM ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Parkı davasında 9 sanıkla ilgili beraat kararı veren İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında soruşturma izni verdi.

HSK'dan Gezi Parkı davasının hakimleri için soruşturma izni, System.String[]

HAKİM ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Parkı davasında 9 sanıkla ilgili beraat kararı veren İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında soruşturma izni verdi.

İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala'nın da arasında bulunduğu 9 sanık hakkında dün beraat kararı verdi. HSK 1'inci Dairesi, İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Galip Mehmet Perk ile üye hakimler Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında soruşturma izni verdi. Bu kapsamda görevlendirilecek müfettiş, konuyla ilgili kusur olup olmadığı araştırdıktan sonra heyet hakkında karar verilecek.


Hakim ve Savcılar Kurulu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:53 Kaynak: DHA
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