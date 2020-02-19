HSK'dan Gezi Parkı kararını veren hakimler için soruşturma izni - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa HSK'dan Gezi Parkı kararını veren hakimler için soruşturma izni - Son Dakika

HSK'dan Gezi Parkı kararını veren hakimler için soruşturma izni

17 dakika önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, Gezi Parkı davası kararını veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve iki üyesi hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.

HSK'dan Gezi Parkı kararını veren hakimler için soruşturma izni, System.String[]

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, Gezi Parkı davası kararını veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve iki üyesi hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.


İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala'nın da arasında bulunduğu 9 sanık hakkında beraat kararı vermişti. HSK 1. Dairesi, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Galip Mehmet Perk ile üye hakimler Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi. Bu kapsamda görevlendirilecek müfettiş, heyet ile ilgili araştırmalarda bulunacak. - ANKARA

Hakim ve Savcılar Kurulu, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:21 Kaynak: İHA
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