HSK'dan İyidil'e beraat ve tahliye kararı veren heyet hakkında inceleme - Son Dakika

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), eski Korgeneral Metin İyidil'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldırarak beraatına ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi başkan ve üyeleri hakkında inceleme başlattı.

Eski Korgeneral İyidil, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Kararın istinafa taşınması üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, İyidil hakkında beraat ve tahliye kararı verdi. Karara itiraz edilmesi üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, İyidil'in gözaltına alınması talimatını verdi ve İyidil sabah saatlerinde gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.

HSK ise İyidil hakkında beraat ve tahliye kararı veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesinin başkan ve üyeleri hakkında inceleme başlattı. Ayrıca başkan ve üyelerinin görev yerlerinin değiştirildiği, başka illerde görevlendirildikleri belirtildi.

(Abdullah Sarica/İHA)