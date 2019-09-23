Hsk'dan 'kıvanç tatlıtuğ' açıklaması

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili, 2'nci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, kadın hakimin, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile duruşma salonunda çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasıyla ilgili, "İncelemede ilk saptanan resmi gerçek, ilgilinin yargılandığı mahkemenin 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi olup, fotoğrafta yer alan hakimin 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğudur" açıklamasını yaptı.

HSK Başkanvekili, 2'nci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, sosyal medya hesabı Twitter'dan dün akşam yaptığı açıklamasında, kadın hakimin oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile duruşma salonunda fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaşmasının ardından HSK tarafından re'sen inceleme başlatıldığını duyurdu. Yılmaz, incelemeye ilişkin Twitter'dan yeni bir açıklamada bulundu. Yılmaz, "İnceleme tamamlanınca söz konusu eylemin disiplin cezası gerektirir boyutta olup olmadığı tartışılıp, 06 Mart 2019 tarihli HSK genel kurulunda kabul edilen ve 11 Mart 2019 tarihinde kamuoyuna açıklanan Yargı Etiği Bildirgesinde kabul edilen ilkeler kapsamında da değerlendirme yapılacaktır. Hakim ve film yıldızının sosyal medyada yer alan fotoğrafı üzerine başlatılan incelemede ilk saptanan resmi gerçek, ilgilinin yargılandığı mahkemenin 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi olup, fotoğrafta yer alan hakimin 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğudur" ifadelerini kullandı.

Tatlıtuğ da "Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim" açıklamasını yapmıştı.

ANKARA,