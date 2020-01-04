HSK'dan seri muhakeme usulü için yeni düzenleme - Son Dakika
Son Dakika Güncel HSK'dan seri muhakeme usulü için yeni düzenleme - Son Dakika

HSK'dan seri muhakeme usulü için yeni düzenleme

6 saat önce

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) 1 Ocak 2020 itibarıyla uygulamaya konulan seri muhakeme usulünün etkin bir şekilde uygulanabilmesi için mahkemelerin görevleriyle ilgili yeni düzenleme yaptı.

HSK'dan seri muhakeme usulü için yeni düzenleme, System.String[]

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) 1 Ocak 2020 itibarıyla uygulamaya konulan seri muhakeme usulünün etkin bir şekilde uygulanabilmesi için mahkemelerin görevleriyle ilgili yeni düzenleme yaptı.

Belirli suçlarda muhakeme süresini kısaltmayı amaçlayan seri muhakeme usulü, ilgili yasada yapılan değişiklikle 1 Ocak 2020'den itibaren uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda adliyelerde Seri Mahkeme Usulü Soruşturma Bürolarının kurulmasının ardından HSK, bu kapsama giren suçlarda görev yapacak mahkemelerle ilgili görevlendirme yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; bu tür suçlara, bir asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde bu mahkeme, iki veya üç asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 2 numaralı, dört veya daha fazla asliye ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde 4 numaralı, otuz veya daha fazla asliye ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde 4 ve 5 numaralı, elli veya daha fazla asliye ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde 4, 5 ve 6 numaralı mahkemelerin bakmasına karar verildi. Kararda görevlendirmenin, 3 Ocak 2020 tarihi itibarıyla faaliyette bulunan mahkeme sayısına göre yapılmasına, bu tarihten sonra kurulacak mahkemelerin ise dikkate alınmayacağı belirtildi.

ÇALIŞMA USULLERİ BELİRLENDİ

Kararda, ihtisas mahkemesi olarak belirlenen asliye ceza mahkemelerinin çalışma usulleri ise "İş bu ihtisas kararınca tevziden gelecek işlerin, bu mahkemelere gelecek diğer işlerden mahsup edilmesine, mahsup işlemi yapılırken ihtisas mahkemesi olarak belirlenen asliye ceza mahkemelerine gelecek bu işlerin genel tevziye karşılık gelen tevzi puanının yüzde 20'si oranına tekabül edecek şekilde dosya puanı olarak hesaplanmasına, ondan fazla asliye ceza mahkemesinin faaliyette bulunduğu yerlerde, seri muhakeme usulü kapsamında kalan işlere bakmak üzere ihtisas mahkemesi olarak belirlenen asliye ceza mahkemelerinin, bu işler dışında (arşiv, kanun yolu incelemesi gibi nedenlerle gelecek işler hariç olmak üzere) tevziye kapatılmalarına, bu çerçevede bu mahkemelere belirtilen işler dışında herhangi bir esas, değişik iş veya talimat evrakının tevzi edilmemesine, kararın 03 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanmasına, bu kapsamda görülmekte olan dava ve işler bakımından mahkemelerin dosyalarını iş dağılımına dayanarak ilgili mahkemelere göndermemesine, 03 Ocak 2020 tarihinden itibaren gelecek yeni işlerin ise belirtilen mahkemelere tevzi edilmesine" şeklinde belirlendi.


Hakim ve Savcılar Kurulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 4 Ocak 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
İnternetini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Tazminat ödeyebilirsiniz Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu Ali Babacan, partisinin kuruluş tarihini ikinci kez erteledi

Son Dakika Haberleri
19:48 Danimarka'dan İran'a seyahat uyarısı - Son Dakika
19:48 Zara'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
19:46 Antalya'da kuş avlarken uçurumdan düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika
19:45 Konyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
19:45 "Çambaşı Kar Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
18:50 "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı - Son Dakika
18:48 Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 19:48:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HSK'dan seri muhakeme usulü için yeni düzenleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]