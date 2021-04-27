HSK'dan 'tam kapanma' kararı - Son Dakika

HSK'dan 'tam kapanma' kararı

27.04.2021 14:04
HSK'dan 'tam kapanma' kararı, System.String[]

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu, ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin yargı yerlerinde icra edeceği duruşma, müzakere ve keşiflerin 'tam kapanma' dönemi olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 05.

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu, ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin yargı yerlerinde icra edeceği duruşma, müzakere ve keşiflerin 'tam kapanma' dönemi olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 05.00'e kadar ertelenmesine karar verdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesince alınan 'tam kapanma' tedbirlerinin yargılama faaliyetleri yönünden değerlendirilmesi amacıyla, bugün olağanüstü gündemle toplandı. Toplantıda alınan kararlarla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanlığının 13 Nisan 2021 tarihli 'Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler' konulu genelgesi sonrası, hakim ve Cumhuriyet savcıları yönünden esnek çalışma usulleri getirildiği, idari izinli sayılanlar ile çalışma saatlerinin yeniden belirlendiği hatırlatıldı. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; halihazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma ve esnek çalışma yöntemlerine yeni bir takım önlemler eklenilerek 'tam kapanma' dönemine geçilmesi kararlaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, alınan kararlar maddeler halinde şöyle sıralandı: 1) Tutuklu (yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi yönünden) ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin yargı yerlerinde icra edeceği duruşma, müzakere ve keşiflerin 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 05.00'a kadar ertelenmesine,2) Duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik işlemlerin evrak üzerinden ve duruşma açılmadan icra edilmesine, yeni duruşma günü ile keşif saatinin, masrafları gider avansından veyahut kamu bütçesinden karşılanmak ve her türlü iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle uyuşmazlığın taraflarına bildirilmesine,3) Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu olduğu durumlarda, tutuklu ve müdafinin SEGBİS uygulaması üzerinden dinlenilerek duruşmaların icrasına,4) Erteleme süresince, yargıda hedef süre uyulamamasının terfi incelemesinde ve teftiş sırasında aleyhe değerlendirilmemesine,5) Erteleme süresinin hakim ve Cumhuriyet savcılarının terfilerinde aleyhe değerlendirilmemesine,6)Tutukluluğa itiraz, yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz ve infaz hakimliğine yapılan itirazlar ile müzakerelerin, öncelikle UYAP imkanları kullanılarak, uygun görülmesi halinde sair iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle gerçekleştirilmesine,7) Tam kapanma önlemleri kapsamında ertelenmesine karar verilen duruşma ve adli işlerin, uyuşmazlık konusu işin taraflarının zarar görmesini engelleyecek şekilde, mümkün mertebe, sokağa çıkma kısıtlamasının bittiği tarihten sonraki iş günlerine bırakılmasına,8) Erteleme süresince salgının önlenmesine yönelik tedbirlere riayet edilmek suretiyle ihtiyati tedbir ve bu işleme yönelik itirazların değerlendirilmesi gerektiğine,9) Erteleme süresince adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durumun söz konusu olmadığının, suç ve suçlulara ilişkin ihbar ile şikayetlerin kanun önünde dava ve iddia hakkı çerçevesinde devam ettiğinin bilinmesine ve bu hususta gerekli hassasiyetin gösterilmesine,10) İdari izin hususunda Genel Kurulumuzun 14.04.2021 tarihli ve 2021/592 sayılı kararının aynen uygulanmasına devam olunmasına,İdari izinli sayılanların baktığı mahkeme ve işler için komisyon başkanları ve Cumhuriyet başsavcıları tarafından nöbetçi hakim ve Cumhuriyet savcısı belirlenmesine,11) Erteleme süresince hakim ve Cumhuriyet savcılarının uhdelerinde bulunan iş ve işlemleri mümkün olduğunca uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri kapsamında takip etmeleri, bu kapsamda dava dosyalarının incelenmesi, kararların süresi içerisinde yazılması ve diğer zorunlu adli hizmetlere ilişkin yükümlülüklerini imkan dahilinde evden yerine getirmeleri gerektiğinin bilinmesine,

12) Salgının boyutu ve adliyelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak komisyon başkanları ve başsavcıların görev ve yetkileri kapsamında lazım gelen ilave tedbirleri, ilgili mevzuat ve tavsiye kararları çerçevesinde gecikmeden ifa etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.


Hakimler ve Savcılar Kurulu, Hakim ve Savcılar Kurulu, İcra, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HSK'dan 'tam kapanma' kararı - Son Dakika


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