HSK'dan tam kapanma kararı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "tam kapanma sürecine" geçileceğinin açıklanması üzerine bugün olağanüstü toplanan Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu, mağduriyet yaşanmaması için yargısal işlemlerle ilgili yapılması gerekenleri görüştü.

Genel Kurulu, 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde acil işler dışındaki duruşmalar ile müzakere ve keşiflerin ertelenmesi yönünde tavsiye kararı aldı.

Buna göre, tutuklu ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması işlemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin yargı yerlerinde icra edeceği duruşma, müzakere ve keşifler, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar ertelenecek.

Duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik işlemler, evrak üzerinden ve duruşma açılmadan gerçekleştirilecek, yeni duruşma günü ile keşif saati, masrafları gider avansından ya da kamu bütçesinden karşılanmak ve her türlü iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle uyuşmazlığın taraflarına bildirilecek.

(İHA)